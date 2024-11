Vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per il crollo di un edificio a due piani in cemento armato in via Anthurium nel comune di Carini. L’edificio è disabitato.









Per scongiurare la presenza casuale di persone sotto le macerie sono intervenute le unità cinofile dei pompieri e il personale specializzato nella ricerca in materia. Le ricerche hanno dato esito negativo. Le operazioni si sono concluse.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Carini e i carabinieri di Villagrazia di Carini.