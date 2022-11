Bene anche le ragazze in A2, Lucca battuto agevolmente

Non si ferma il Ct Palermo che anche oggi festeggia due vittorie nei campionati di A1 maschile e A2 femminile. Nella massima serie maschile, davanti ad una più che buona cornice di pubblico, la compagine palermitana ha superato senza patemi il Tc Genova per 6-0 consolidando così il 1° posto nel girone 2 grazie alla terza affermazione in altrettante partite disputate. Un piazzamento prezioso perché vale l’accesso alle semifinali scudetto.

E domenica 6 novembre nella difficile trasferta a Pistoia (cemento indoor) ci sarà l’esordio in maglia Ct Palermo della punta di diamante ovvero il mancino spagnolo Albert Ramos Vinolas numero 39 al mondo, sconfitto stamane al Masters 1000 di Parigi Bercy dal connazionale Pablo Carreno Busta.

Caruso senza problemi

Anche oggi prestazione impeccabile dell’altro nuovo innesto Salvatore Caruso che sembra essere tornato quello dei bei tempi dato che nel giro di nove giorni ha vinto sempre in due set contro il tedesco Mats Moraing domenica 23 ottobre, contro il numero 60 del ranking Pedro Martinez domenica 30 ottobre e nella giornata odierna contro il transalpino Antoine Escoffier top 200 del ranking mondiale.

Vince anche, nonostante un problema alla schiena, il classe 2003 Gabriele Piraino che si impone sul pari età Gianluca Cadenasso. A chiudere i conti già dopo i 4 singolari ci hanno pensato il mazarese Omar Giacalone vittorioso su Francesco Picco e lo spagnolo Carlos Gomez Herrera, l’unico a cedere un set, il quale ha superato la resistenza di Mirko Lagasio. Nei due doppi, sigilli delle coppie Giacalone – Piraino e Caruso – Pietro Marino (all’esordio assoluto nel massimo campionato).

In A1, Ct Palermo in testa a punteggio pieno nel girone 2

Nell’altra gara del girone 2, il Tc Pistoia ha battuto in casa New Tennis Torre del Greco.

Classifica dopo 3 giornate: Ct Palermo 9 punti, Tc Pistoia 4, New Tennis Torre del Greco 3, Tc Genova 1.

Serie A2 femminile

Tutto facile come da pronostico a Lucca (terra indoor) per le ragazze del team di serie A2, anche oggi in versione “made in Ct Palermo” dato che sia la 23enne Federica Bilardo sia Virginia Ferrara che Giorgia Pedone, entrambe del 2004, sono nate e cresciute nel sodalizio di viale del Fante.

Per il team capitanato da Alessandro Chimirri e Davide Freni si tratta del 3° successo in altrettante gare. In precedenza, ricordiamo, erano giunte le affermazioni interne sempre per 3-1 contro Beinasco il 22 ottobre e contro il Tc Baratoff Pesaro domenica scorsa.

Domenica 6 novembre Ct Palermo – Tc Padova, squadra veneta che quest’oggi ha sconfitto in casa il Tennis Beinasco per 3-1.

Terza Giornata Serie A1 maschile Ct Palermo fa 3 su 3

Ct Palermo – Tc Genova 6-0

Salvatore Caruso b. Antoine Escoffier 6-2 e 6-1

Gabriele Piraino b. Gianluca Cadenasso 7-6 e 6-3

Carlos Gomez Herrera b. Mirko Lagasio 6-7; 6-3 e 6-0

Omar Giacalone b. Francesco Picco 7-5 e 6-2

Salvatore Caruso – Pietro Marino b. Gianluca Cadenasso – Antoine Escoffier 6-0 e 7-6

Omar Giacalone – Gabriele Piraino b. Federico Garbero – Mirko Lagasio 6-0 e 6-2

Quarta Giornata Serie A2 femminile, ragazze inarrestabili

Ct Lucca – Ct Palermo 0-4

Federica Bilardo b. Ludovica Pierro 6-0 e 6-0

Virginia Ferrara b. Elisa Petroni 6-3 e 6-3

Giorgia Pedone b. Clarissa Gai 6-0 e 6-0

Virginia Ferrara – Giorgia Pedone b. Giulia Giusti – Elisa Petroni 6-0.