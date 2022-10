Tennis, serie A1 Caruso e soci vincono 4-2, in A2 donne 3-1 sul Pesaro

Impresa per il Ct Palermo che esce vittorioso in A1 maschile dal difficilissimo confronto esterno con i campioni in carica del New Tennis Torre del Greco. La compagine siciliana si impone per 4-2 e va al comando del girone 2 della massima serie dopo le prime due giornate. La scorsa settimana, la squadra siciliana aveva esordito vincendo 4-2 in casa sul Pistoia. La prima classificata dei 4 gironi accede alle semifinali scudetto.

Caruso, Piraino, Herrera e Giacalone protagonisti

Contro Torre del Greco serviva una prestazione da incorniciare e Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, Carlos Gomez Herrera e Omar Giacalone l’hanno confezionata nella gara che si prospettava alla vigilia del campionato la più difficile in virtù anche dell’indisponibilità di Albert Ramos Vinolas impegnato a Parigi Bercy e che verrà impiegato nelle prossime gare.

Due pari dopo i singolari quest’oggi. Salvatore Caruso ha battuto 6-4; 6-2 lo spagnolo Pedro Martinez numero 60 al mondo, Omar Giacalone, come da pronostico, ha superato, invece, Giovanni Cozzolino.

Pronostici rispettati anche nei confronti nei quali Raul Brancaccio (top 200 Atp) ha sconfitto il 18enne mancino Gabriele Piraino e Lorenzo Giustino (280 del ranking) si è imposto ai danni dell’iberico Carlos Gomez Herrera.

Prestazioni importanti degli uomini guidati da Davide Cocco e da Marco Valentino nei due doppi nei quali Giacalone e Piraino hanno sconfitto Cozzolino e Giustino, mentre Caruso e Gomez si sono concessi il lusso di superare Martinez e Brancaccio.

Ct Palermo in campo l’1 novembre in casa col Genova

Tre punti d’oro per il Ct Palermo che tornerà in campo il 1°novembre per sfidare in viale del Fante il Tc Genova che ha pareggiato 3-3 a Pistoia.

In A2 femminile, vittoria sul Baratoff Pesaro

Bene anche le ragazze che dopo il 3-1 rifilato il 22 ottobre alle piemontesi del Tennis Beinasco, con lo stesso score hanno sconfitto il Tc Baratoff Pesaro sempre tra le mura amiche. Decisivi i successi in singolare della 23enne mancina Federica Bilardo e di Giorgia Pedone, mentre nel doppio affermazione del duo Bilardo – Anastasia Abbagnato.

La formazione schierata oggi dal capitano Alessandro Chmirri era formata solo da elementi del vivaio del Ct Palermo, dato davvero notevole e da rimarcare con orgoglio. Martedì 1 novembre trasferta a Lucca in una gara sulla carta agevole per le giovani tenniste siciliane che puntano alla serie A1.

Seconda giornata A1 maschile

New Tennis Torre del Greco – Ct Palermo 2-4

Salvatore Caruso b. Pedro Martinez 6-4 e 6-2

Omar Giacalone b. Giovanni Cozzolino 6-2 e 6-2

Raul Brancaccio b. Gabriele Piraino 6-2 e 6-1

Lorenzo Giustino b. Carlos Gomez Herrera 6-4 e 7-6

Salvatore Caruso – Carlos Gomez Herrera

Gabriele Piraino – Omar Giacalone b. Lorenzo Giustino – Giovanni Cozzolino 7-5 e 6-4

Salvatore Caruso – Carlos Gomez Herrera b. Pedro Martinez – Raul Brancaccio 6-3; 4-6 e 10-6.

Terza giornata femminile A2, Ct Palermo sugli scudi

Ct Palermo – Tc Baratoff Pesaro 3-1

Federica Bilardo b. Alessandra Mazzola 4-6; 6-3 e 7-6

Giorgia Pedone b. Ilary Pistola 6-1; 6-2

Gioia Barbieri b. Virginia Ferrara 4-6; 7-6 e 6-2

Federica Bilardo – Anastasia Abbagnato b. Gioia Barbieri – Francesca Tassi 6-2; 6-1.