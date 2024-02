La Sicilia sul podio

Il Culinary team Palermo trionfa alle olimpiadi culinarie Ika: un oro per lo chef Giuseppe Molinaro e tre argenti per la categoria ‘catering’ allo chef Benedetto Priolo. Il Culinary team Palermo ha fatto parlare di sé alle Olimpiadi culinarie Ika, svoltesi a Stoccarda dal 2 al 7 febbraio 2024. I cuochi e i pasticceri dell’associazione provinciale ‘cuochi e pasticceri Palermo’ si sono distinti per il loro talento e la loro abilità in una competizione internazionale di alto livello.

Il team palermitano ha stupido i giudici con le loro creazioni innovative e raffinate, conquistando il primo posto nella categoria principale e tre secondi posti in diverse specialità. Questo, è il frutto di mesi di preparazione intensa, sacrifici e passione per l’arte culinaria. La gara ha visto chef e federazioni provenienti da tutto il mondo riuniti per gareggiare e prevedeva l’ideazione e la realizzazione di un tavolo freddo con tante preparazioni da sottoporre all’attenzione dei giudici internazionali: 3 antipasti di cui uno vegano, 4 finger food, un piatto estivo, un menù gastronomico da 5 portate, 4 friandises e 4 dessert al piatto.











Olimpiadi culinarie IKA

L’evento, organizzato dall’associazione tedesca cuochi (VKD) si svolge ogni 4 anni dal 1900: questa 26esima edizione ha proposto diverse sfide tra numerose categorie: nazionali, team Junior, regionali, Community Catering e gare individuali.

Da Palermo sono stati venti i cuochi partecipanti dell’associazione cuochi e pasticceri Palermo, allenati dal team manager chef Giacomo Perna e capitanati da Mario Fiasconaro, pastry chef del gruppo. Alla base di tutte le preparazioni c’è stato un filo conduttore, quello delle “quattro stagioni”: un tema che ha ispirato tutte le preparazioni con la presenza di colori, odori e sapori. “E’ stata una competizione dura – racconta Mario Fiasconaro, capitano della squadra – la risposta della squadra è stata importante: ciascun membro ha dato il 100% e la profonda unità conferma il risultato raggiunto”.

La gara

La progettazione dei piatti guarda alla tradizione e alla sostenibilità nell’uso degli alimenti: “Non possiamo non guardare alle esigenze della cucina moderna – spiega lo chef Giacomo Perna, tema manager – pertanto, altro importante denominatore comune dei nostri piatti è stata la loro caratteristica appartenenza alla dieta mediterranea”.

Presenti alle competizioni anche il presidente dell’associazione regionale cuochi Sicilia, chef Rosario Seidita e il provinciale dell’associazione cuochi e pasticceri Palermo, chef Mario Puccio. “Quella che ha gareggiato – sostiene Puccio – è una squadra giovane, selezionata solo un anno fa – continua – questa è la prima uscita del team dalla mia presidenza e mi auguro che il risultato sia di buon auspicio per tante altre competizioni”.

