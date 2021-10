“Ultima foto insieme prima che la pandemia facesse rallentare i nostri progetti…ma tu hai avuto altre cose più importanti a cui pensare ,ad esempio diventate nonna …non stavi nella pelle ,eri orgogliosa delle tue meraviglie e feliceMa mai e poi mai avrei immaginato un giorno di sentire questa tragica notizia. Ho avuto modo di studiare i tuoi lineamenti e devo ammettere che il tuo sorriso è tra quelli più belli in assoluto, quello che per primo mi viene in mente quando penso a te . Solarità, incanto, impegno, professionalità e tanto altro erano il tuo biglietto da visita. Pregherò per te cara e la tua famiglia che abbraccio forte con tutto il mio cuoreRIP”.