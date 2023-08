Otto coraggiosi studenti olandesi hanno raggiunto il traguardo a Palermo dopo un’epica e impegnativa sfida in bicicletta a favore della ricerca sulle malattie del cuore negli atleti. Il progetto “Heart to Handle” li ha visti partire da Rotterdam e attraversare oltre 2000 chilometri fino a raggiungere la splendida città di Palermo, con l’ambizioso obiettivo di sostenere la ricerca sulle patologie cardiache legate all’attività sportiva.

Sotto la guida del dottor Harald Jørstad, coordinatore del progetto presso l’UMC di Amsterdam, gli studenti hanno affrontato questa impegnativa avventura con determinazione e passione, lavorando per prevenire e affrontare i problemi cardiaci che possono colpire gli atleti di ogni livello. La loro straordinaria impresa dimostra il loro impegno verso la ricerca medica e il desiderio di contribuire a un futuro più sano per gli sportivi di tutto il mondo.

Anytime Fitness Golden Sponsor

Anytime Fitness, la più grande catena di fitness in franchising al mondo, presente in 42 Paesi con oltre 5.200 club, è stata entusiasta di sostenere questa nobile causa, diventando il “Golden Sponsor” del progetto. Grazie alla collaborazione tra i Master Franchisor italiani e olandesi, il marchio ha fornito il suo prezioso supporto agli studenti durante l’intera avventura, garantendo loro assistenza e aiuto logistico lungo il percorso.

“È stata un’esperienza incredibile,” ha dichiarato Jan Krol, uno dei rappresentanti del gruppo di ciclisti. “Abbiamo affrontato molte sfide lungo il percorso, ma la passione per la ricerca e il sostegno di Anytime Fitness ci hanno spinto a continuare e a raggiungere il nostro obiettivo.”

2000 chilometri in bicicletta

Il tour è partito dai Paesi Bassi, attraversando Belgio, Francia e Svizzera, con tappe finali che hanno toccato numerose città italiane, tra cui Genova, Milano, Brescia, Parma, Bologna, Roma, Napoli e Salerno, prima di arrivare a Palermo.

“La capillare presenza dei nostri centri e la collaborazione con i nostri franchisor presenti nelle diverse città toccate dal tour ci ha permesso di sostenere questa iniziativa in modo concreto,” ha dichiarato Luca Briaschi, Responsabile Marketing & Comunicazione di Anytime Fitness. “Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa avventura e di supportare la ricerca medica per un futuro più sano.”

Gli studenti olandesi hanno dimostrato una straordinaria determinazione nel percorrere un tragitto così impegnativo, ma anche una forte passione per la causa della ricerca medica. Il loro tour “Heart to Handle” rappresenta un esempio di impegno, dedizione e solidarietà, dimostrando che cuore e pedalate unite possono fare la differenza nella lotta contro le malattie del cuore degli atleti.

Anytime Fitness aprirà a Palermo

L’evento benefico che si è concluso nei giorni scorsi porta con se una grande notizia per gli appassionati del fitness e per chi è alla ricerca di uno stile di vita sano a Palermo. Anytime Fitness infatti, la più grande catena di fitness in franchising al mondo, ha annunciato che aprirà un nuovo centro in Via Roma, la prestigiosa via del cuore della città.

Il nuovo centro, situato in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, offrirà un ambiente moderno e accogliente, ideale per tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale. Dotato di attrezzature all’avanguardia , il centro fornirà un’ampia gamma di servizi fitness.

Un centro fitness aperto 24 ore u 24

La filosofia di Anytime Fitness è fondata sulla flessibilità, con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consentire ai suoi membri di allenarsi in qualsiasi momento della giornata, in base alle loro esigenze e ai loro impegni.

Luca Briaschi, Responsabile Marketing & Comunicazione di Anytime Fitness, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aprire le porte del nostro nuovo centro a Palermo e di condividere la nostra passione per il fitness con questa splendida comunità. Il nostro obiettivo è offrire un ambiente accogliente e motivante, dove le persone possono raggiungere i propri obiettivi di benessere e sentirsi supportate nella loro crescita personale.”

L’apertura del nuovo centro Anytime Fitness in Via Roma segna un’importante tappa nello sviluppo della catena in Italia e rappresenta un’opportunità unica per i palermitani di scoprire l’innovativo concetto di fitness flessibile e di alta qualità offerto da Anytime Fitness.

Stay tuned per ulteriori aggiornamenti e dettagli sull’apertura del centro. Presto potrete scoprire un nuovo modo di vivere il fitness a Palermo con Anytime Fitness in Via Roma!