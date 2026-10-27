Agenas sceglie due medici palermitani per l’Osservatorio per il monitoraggio e l’implementazione della rete di cure palliative e terapia del dolore. Sono Grazia Di Silvestre, responsabile dell’unità operativa semplice di Cure palliative dell’Asp di Palermo e Giorgio Trizzino, direttore sanitario della Samot. L’organismo è stato istituito quest’anno e accompagnerà le Regioni a potenziare la rete di assistenza.

Grazia Di Silvestre, con una lunga esperienza sul campo nella gestione delle reti assistenziali, dell’assistenza domiciliare integrata e dei percorsi di terapia del dolore, è dirigente medico specialista in Geriatria e Medicina interna oltre che consigliere nazionale della Società italiana di cure palliative (Sicp) e socia dell’Accademia di studi bioetici di Palermo.

Giorgio Trizzino, invece, fondatore di Samot ed ex direttore sanitario dell’ospedale Civico di Palermo, vanta una lunga esperienza nella pianificazione sanitaria grazie alle partecipazioni in molte commissioni ministeriali. Ha inoltre coordinato le reti di cure palliative per la Regione Siciliana. Già presidente della Società italiana di cure palliative, è punto di riferimento nazionale e regionale per la terapia del dolore.

L’Osservatorio sarà dunque composto da esperti di cure palliative e terapia del dolore, rappresentanti delle società scientifiche, delle Regioni, delle Province autonome e del Ministero della Salute. Diverse competenze al servizio dell’analisi dei bisogni di cura. Il supporto tecnico è affidato alla struttura Agenas sulle Reti cliniche, guidata da Manuela Tamburo De Bella.

Tra i compiti dell’Osservatorio ci sarà anche il monitoraggio dei Piani di potenziamento per le cure palliative e la terapia del dolore. Dovranno inoltre verificare che le Reti crescano nei territori in collaborazione con il Ministero della Salute. L’organismo punterà dunque a supportare chi governa la sanità locale e regionale nel superare le criticità, redigendo ogni anno un rapporto sui risultati ottenuti.

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