Pallamano maschile serie A Silver, gli universitari perdono 33-30

Esordio amaro per il Cus Palermo nella nuova serie A Silver, il secondo campionato nazionale di pallamano maschile.

La squadra allenata da Ninni Aragona e Gianni Tornambè lotta ma è costretta a cedere i due punti sul parquet dell’Orlando Haenna nel derby siciliano della prima giornata di campionato. Finisce 33-30 per i padroni di casa che durante i 60 minuti hanno dimostrato di essere più freddi nei momenti topici della partita. Due punti pesanti in chiave salvezza conquistati dalla squadra di Gulino che come gli universitari partecipa al campionato con un roster giovanissimo e senza stranieri.

La grande volontà del sette palermitano serve a mantenere viva la partita che – come ogni derby che si rispetti – è stata anche nervosa.

Le tantissime espulsioni da 2 minuti per entrambe le squadre e un brutto infortunio all’arcata sopraccigliare per Testa testimoniano quanto tirata e nervosa sia stata la partita, tra due squadre che hanno lottato per i due punti sino all’ultimo secondo.

Finale convulso con gli universitari che trovano anche il -1 ma poi peccano di lucidità e lasciano agli uomini di Gulino spazi per colpire in modo cinico.

Al Cus Palermo non bastano 8 reti di capitan Alessandro Aragona, miglior marcatore della squadra e della partita assieme all’ennese Russello.

Gran lavoro adesso per Aragona e Tornambé che dovranno fare tesoro dell’esperienza per preparare al meglio il debutto in casa, sabato prossimo 30 settembre, alle 17.30, contro il Verdeazzurro Sassari.

Orlando Haenna – Cus Palermo, il tabellino

Orlando Haenna – Cus Palermo 33-30

Primo tempo 15-13

Orlando Haenna: Avram, Caruso 4, Guarasci 2, Andolina, Giummara 3, Russo, Russello 8, Nasca, Coppola, Calzetta, Loguasto, Scollo 1, Mazzone 2, Guggino 6, Rosso 7, Merlo. Allenatore Mario Gulino.

Cus Palermo: Aragona A. 8, Gangi Chiodo, Guardì 3, Alieri, Rosciglione, Piscopo, Pitruzzella, Testa 1, Vitale, Pola 5, Lo Re 1, Puglisi, Artale 7, Manno 1, Buccafusca, Lopes 4. Allenatori: Ignazio Aragona e Gianni Tornambè.

Arbitri: Schiavone e Bertino

Serie A Silver, i risultati della prima giornata

Verdeazzurro – Romagna 23-23

Publiesse Chiaravalle – Campus Italia 28-20

Orlando Haenna – Cus Palermo 33-30

Lions Teramo – Gena Lanzara 24-28

Tecnocem San Lazzaro – Metelli Cologne 32-24

San Giorgio Molteno – Camerano 26-27.

La classifica

Tecnocem San Lazzaro, Publiesse Chiaravalle, Genea Lanzara, Orlando Haenna e Camerano 2 punti; Romagna e Verdeazzurro 1; San Giorgio Molteno, Cus Palermo, Lions Teramo, Campus Italia e Metelli Cologne 0.

Foto della partita: Arangio