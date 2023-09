“Siamo pronti a stupire”, il Cus Palermo dei picciotti si presenta per la A Silver

Edoardo Ullo di

15/09/2023

Stupire, crescere ed andare più lontano senza limiti. Il Cus Palermo si tuffa nella serie A Silver di pallamano maschile con tanto entusiasmo, figlio di un’impresa nata lo scorso maggio a Chieti nelle finali nazionali.

Manca una settimana all’esordio nel secondo campionato nazionale che scatterà il 23 settembre con il derby siciliano ad Enna e la squadra allenata da Ninni Aragona e Gianni Tornambé è stata presentata presso la torretta del Cus Palermo di via Altofonte 80, accanto al PalaCus, la “tana” dei giallorossoneri che ospiterà le loro partite interne.

Una squadra fatta da tantissimi giovani e da tutti palermitani senza alcuno straniero.

La presentazione

Tra le autorità in sala, l’intervento del presidente Cus Palermo, Giovanni Randisi. Al loro fianco l’organigramma della sezione Pallamano Cus Palermo, con il responsabile Gerlando Santamaria, il dirigente di sezione Michelangelo Artale ed i tecnici Ignazio Aragona e Gianni Tornambè.

Tra presente, passato e l’immediato futuro, si è parlato anche della crescita del settore pallamano del centro universitario sportivo del capoluogo con numeri in crescita al punto che il club potrà schierare sei formazioni Under.

A cominciare dall’Under 13 maschile allenata da Vincenzo Saglimbene, all’Under 15 guidata da Claudio Provenzano e la Under 17 del tecnico Nenad Milosevic. Quasi tutti vecchie glorie del Cus Palermo mentre Milosevic è riconosciuto come uno degli stranieri più forti che abbia giocato in Italia ed in Sicilia lo ricordano bene per aver vestito la maglia dell’Ortigia dal 1993 al 1997 con all’attivo una finale scudetto persa e due Coppa Italia vinte. Da allenatore ha vinto una Coppa Italia con il Secchia Rubiera, una Coppa Italia di A2 a Modena e lo scudetto Under19 sempre con gli emiliani.

C’è anche il settore femminile in crescita. La Under 13 la Under 15 e la Under 17 (quest’ultima rimane in forse, tuttavia) saranno guidate da Giada Grado e da Rosanna Grillo, ex giocatrici d’esperienza nazionale.

La maglia giallorossonera

Torna a vestire i tradizionali e familiari colori giallorossoneri il Cus Palermo. Oltre alla squadra ed allo staff è stata presentata la maglia per la stagione 2023-2024 con i colori tradizionali.

Aragona e Tornambè “Voglia di stupire”

I tecnici della prima squadra, Ninni Aragona e Gianni Tornambè intervenuti ai microfoni di BlogSicilia.it hanno parlato degli obiettivi del team universitario nella nuova A Silver. Aragona ha sottolineato: “L’obiettivo è quello di stupire. Nel senso che sicuramente troveremo squadre molto più attrezzate e con stranieri ma noi cercheremo di imporre il nostro gioco e l’appetito vien mangiando. Cercheremo di portare buon gioco e buona pallamano”.

Tornambé ha continuato: “Venderemo cara la pelle, soprattutto in casa nostra. Deve diventare il nostro fortino. Daremo il 110% ad ogni partita.

“Cus Palermo dei palermitani, un grande orgoglio”

Il Cus Palermo dei palermitani, come il Palermo di Arcoleo nel calcio nella metà degli anni ’90: “Per noi è un grande orgoglio – spiega Aragona – che è servito non solo all’interno della squadra ma anche fuori. Ci invidiano. Aver costruito una squadra di soli ‘picciotti palermitani’ è sicuramente qualcosa di importante”.

Tornambé ha aggiunto: “E’ un vantaggio perché sono ragazzi che si conoscono da piccoli e già sanno cosa devono fare e si conoscono anche a livello emotivo. Sono sicuro che faremo tante belle cose quest’anno”.

L’inattesa promozione in A Silver viene raccontata dai due tecnici: Giannì Tornambé ha sottolineato: “La squadra formata prende il carattere degli allenatori. Io e Ninni (Aragona, ndr) abbiamo giocato fin da ragazzini assieme. Ci conosciamo da una vita e non volevamo perdere neppure a figurine. Abbiamo parlato con i ragazzi dopo la regular season li abbiamo invogliati al massimo per scrivere la storia e questa storia è stata scritta”.

Aragona ha ricordato: “C’è stato un periodo della stagione in cui abbiamo perso qualche partita ma abbiamo avuto il tempo di ricaricare le pile ed andare avanti. C’è stato un click che ci ha spento la luce sul più bello: ad Enna eravamo avanti di 4 gol alla fine del primo tempo. Vincendo li avremmo potuto fare i play off per la A Gold. Li abbiamo avuto un calo ma ci sta. Anche la giovane età porta a questo ed è un rischio ma alla fine i ragazzi sono venuti fuori”.

La rosa del Cus Palermo

Questa la rosa del Cus Palermo 2023-2024.

Portieri: Giovanni Lo Re, Jonathan Puglisi, Gabriele D’arpa, Francesco Dominici.

Ali: Simone Testa, Matteo Pola, Alberto Alieri, Salvatore Rosciglione, Andrea Piscopo, Marco Gangi Chiodo, Salvatore Bocconcino.

Terzini: Alessandro Aragona, Emanuele Artale, Giovanni Manno, Edoardo Guardì, Francesco Buccafusca.

Pivot: Fabrizio Pitruzzella, Alessandro Lopes, Enrico Vitale.

l cammino del Cus Palermo nella serie A Silver 2023-2024

Ecco il calendario del Cus Palermo in serie A Silver 2023-2024. Subito il derby di Sicilia ad Enna, poi esordio casalingo il 30 settembre con la Verdeazzurro Sassari per un interessante derby delle isole.

1a giornata (andata 23 settembre – ritorno 20 gennaio)

Orlando Haenna – Cus Palermo

2a giornata (30 settembre – 27 gennaio)

Cus Palermo – Verdeazzurro

3a giornata (7 ottobre – 10 febbraio)

Chiaravalle – Cus Palermo

4a giornata (14 ottobre – 17 febbraio)

Cus Palermo – Tecnocem San Lazzaro

5a giornata (21 ottobre – 24 febbraio)

San Giorgio Molteno – Cus Palermo

6a giornata (11 novembre – 2 marzo)

Cus Palermo – Lions Teramo

7a giornata (18 novembre – 9 marzo)

Camerano – Cus Palermo

8a giornata (25 novembre – 23 marzo)

Cus Palermo – Metelli Cologne

9a giornata (2 dicembre – 6 aprile)

Campus Italia – Cus Palermo

10a giornata (9 dicembre – 13 aprile)

Cus Palermo – Romagna

11a giornata (16 dicembre – 20 aprile)

Genea Lanzara – Cus Palermo.

La formula della serie A Silver

La Serie A Silver si svilupperà attraverso una regular season di 22 giornate. L’inizio della stagione è previsto per il 23 settembre, chiusura il successivo 20 aprile.

I meccanismi di promozione saranno legati a play-off strutturati in due turni differenti: le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine della regular season disputeranno una prima fase e, in seguito, avranno luogo le due serie di semifinale che distribuiranno altrettante promozioni in Gold.

Retrocedono in serie A Bronze l’ultima della prima fase e la squadra che uscirà sconfitta da un unico turno di play-out che coinvolgerà le sole classificate al 10° e al 11° posto dopo la stagione regolare. C’è il Campus Italia – la formazione del centro federale – che non potrà prendere parte alla post-season (play off o play out).

Ecco le date della stagione:

Inizio di stagione: 23 settembre 2023

Fine girone di andata: 16 dicembre 2023

Fine regular season: 20 aprile 2024

Play off (1° turno): 27 aprile, 2 e 4 maggio 2024

Play out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Play off (2° turno): 18, 23 e 25 maggio 2024