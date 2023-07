Pallamano maschile, diramato il calendario, si parte il 23 settembre

Il derby tutto siciliano tra Enna e Cus Palermo caratterizza la prima giornata del campionato di serie A Silver di pallamano maschile. La Figh ha pubblicato il calendario 2023-2024 della seconda serie nazionale che vede ai nastri di partenza queste due formazioni isolane e che scatterà il 23 settembre prossimo.

L’Enna è approdato in A Silver chiudendo il proprio girone di serie A2 al secondo posto. Grazie al piazzamento ha disputato, senza grossa fortuna, alle finali per la promozione diretta in A Gold senza però passare il turno “accontentandosi” dell’accesso alla seconda serie nazionale.

Il Cus Palermo, invece, ha centrato il balzo grazie al secondo posto nel girone delle Finali nazionali a Chieti ad inizio maggio. Un risultato straordinario per gli universitari allenati da Ninni Aragona che a lungo durante la stagione regolare, avevano conteso l’accesso diretto alla Silver proprio all’Enna.

La formula della serie A Silver

La Serie A Silver si svilupperà attraverso una regular season di 22 giornate. L’inizio della stagione è previsto per il 23 settembre, chiusura il successivo 20 aprile.

I meccanismi di promozione saranno legati a play-off strutturati in due turni differenti: le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine della regular season disputeranno una prima fase e, in seguito, avranno luogo le due serie di semifinale che distribuiranno altrettante promozioni in Gold.

Retrocedono in Bronze l’ultima della prima fase e la squadra che uscirà sconfitta da un unico turno di play-out che coinvolgerà le sole classificate al 10° e al 11° posto dopo la stagione regolare. C’è il Campus Italia – la formazione del centro federale – che non potrà prendere parte alla post-season (play-off o play-out).

Il cammino dell’Enna

La Orlando Pallamano Haenna che qualche mese fa ha cambiato tecnico passando da Salvo Cardaci a Mario Gulino si presenta a questa avventura con un organico composto da quasi tutti elementi locali ed un mix tra giovanissimi ed esperti.

E’ infatti rientrato dopo diversi anni di girovagare l’Italia Manuel Russello e da Ragusa sono arrivati invece i giovanissimi Flavio Gummarra e Andrea Mazzone e per certi versi sarà un nuovo “acquisto” anche Daniel Serravalle che operato nei giorni scorsi ai legamenti sarà disponibile del tecnico ennese solamente nella seconda parte del campionato.

Inoltre anche quest’anno la società ennese potrà avvalersi delle prestazioni del suo “straniero fatto in casa” ovvero Giovanni Rosso che nella scorsa stagione arrivato nella fase ad orologio ha fornito un importante contributo in termini sia tecnici che di esperienza per la conquista della promozione nella serie A Silver.

Ritornando al campionato dopo l’esordio casalingo contro gli universitari palermitani, per gli ennesi davanti ci sarà una doppia trasferta il 30 settembre trasferta a Salerno contro il Lanzara ed il 7 ottobre nel derby delle isole contro il Sassari. Il 14 ottobre si ritorna in casa contro i marchigiani del Chiaravalle.

Queste in successione gli altri impegni in calendario dell’Enna:

21 ottobre trasferta in Emila contro il San Lazzaro

11 novembre in casa contro i lombardi del San Giorgio Molteno

18 novembre in trasferta in una delle capitali della pallamano italiana come Teramo

25 novembre di nuovo in casa contro l’altra formazione marchigiana del Camerano

2 dicembre trasferta in Lombardia a Cologne

9 dicembre si ospita in casa la formazione sperimentale della federazione del Campus Italia

Il 16 dicembre ultima giornata del girone di andata ad Imola contro il Romagna

Dopodiché il campionato si ferma per riprendere il 20 gennaio con la prima giornata di ritorno.

Il cammino del Cus Palermo

Questo, invece, il cammino del Cus Palermo. Dopo il derby del 23 settembre ad Enna, esordio casalingo al PalaCus di via Altofonte con il Camerano.

Il 7 ottobre trasferta a Chiaravalle, poi il 14 ottobre in casa col San Lazzaro,

Alla quinta giornata Cus Palermo sul parquet del San Giorgio Molteno per l’11 novembre. Sette giorni dopo gli universitari riceveranno i Lions Teramo, il 18 novembre a trasferta a Camerano, il 25 novembre il Cus Palermo ospiterà il Metelli Cologne nel rivival della sfida decisiva che premiò i siciliani durante le Finali di Chieti.

Il 2 dicembre alla nona di andata, trasferta a Chieti contro il Campus Itaia. Per il 9 dicembre sfida ardua per i palermitani che riceveranno il Romagna, neoretrocessa dalla A Gold.

Il girone di andata si concluderà il 16 dicembre sul parquet del Genea Lanzara con i campani che la scorsa stagione dominarono il girone di A2.

Le date più importanti della Serie A Silver maschile:

Inizio di stagione: 23 settembre 2023

Fine girone di andata: 16 dicembre 2023

Fine regular season: 20 aprile 2024

Play-off (1° turno): 27 aprile, 2 e 4 maggio 2024

Play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Play-off (2° turno): 18, 23 e 25 maggio 2024

La prima giornata del 23 settembre

Orlando Haenna – Cus Palermo

Verdeazzurro – Romagna

Molteno – Camerano

Lions Teramo – Genea Lanzara

Chiaravalle – Campus Italia

Tecnocem San Lazzaro – Metelli Cologne