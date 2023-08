Pallamano maschile, la squadra inizierà la preparazione il 16 agosto

Ultimi giorni di vacanza per la matricola Cus Palermo. La squadra allenata da Ninni Aragona e Gianni Tornambè inizierà la preparazione il 16 agosto in vista della serie A Silver di pallamano maschile. La seconda serie nazionale parte il 23 settembre col derby tutto siciliano con l’Enna.

Gli universitari dopo l’exploit del maggio scorso quando nelle finali di Chieti riuscirono a centrare la promozione in A Silver puntano al mantenimento della categoria. Lo faranno con una formazione senza stranieri. La rosa include giocatori palermitani. Un Cus dei picciotti quindi, tenterà l’impresa in una serie a girone unico a 12 squadre con trasferte nelle Marche, in Basilicata, in Emilia Romagna e Sardegna.

Aragona “Giocheremo con una squadra tutta palermitana”

Sarà una A Silver probante ed estremamente difficile. Lo sa bene Ninni Aragona che guida il Cus Palermo da diverse stagioni. “Sarà un campionato difficile – commenta – sono tutte buone squadre, che hanno roster degni della categoria, infarcite di stranieri e certo non sarà facile ma proveremo a salvarci con una formazione di tutti palermitani che lavorano sempre con grande impegno. La nostra rosa ha qualche buona individualità ma la nostra forza è l’atletismo ed il collettivo. Giorno 16 agosto iniziamo e incrociamo le dita per una stagione che potrà riservarci sia belle soddisfazioni, che altrettante cocenti batoste… del resto è lo sport ed è il bello dello sport”.

Il cammino del Cus Palermo in serie A Silver

Ecco il calendario del Cus Palermo in serie A Silver 2023-2024.

1a giornata (andata 23 settembre – ritorno 20 gennaio)

Orlando Haenna – Cus Palermo

2a giornata (30 settembre – 27 gennaio)

Cus Palermo – Verdeazzurro

3a giornata (7 ottobre – 10 febbraio)

Chiaravalle – Cus Palermo

4a giornata (14 ottobre – 17 febbraio)

Cus Palermo – Tecnocem San Lazzaro

5a giornata (21 ottobre – 24 febbraio)

San Giorgio Molteno – Cus Palermo

6a giornata (11 novembre – 2 marzo)

Cus Palermo – Lions Teramo

7a giornata (18 novembre – 9 marzo)

Camerano – Cus Palermo

8a giornata (25 novembre – 23 marzo)

Cus Palermo – Metelli Cologne

9a giornata (2 dicembre – 6 aprile)

Campus Italia – Cus Palermo

10a giornata (9 dicembre – 13 aprile)

Cus Palermo – Romagna

11a giornata (16 dicembre – 20 aprile)

Genea Lanzara – Cus Palermo.

La formula della serie A Silver

La Serie A Silver si svilupperà attraverso una regular season di 22 giornate. L’inizio della stagione è previsto per il 23 settembre, chiusura il successivo 20 aprile.

I meccanismi di promozione saranno legati a play-off strutturati in due turni differenti: le squadre classificate dal 1° al 8° posto al termine della regular season disputeranno una prima fase e, in seguito, avranno luogo le due serie di semifinale che distribuiranno altrettante promozioni in Gold.

Retrocedono in serie A Bronze l’ultima della prima fase e la squadra che uscirà sconfitta da un unico turno di play-out che coinvolgerà le sole classificate al 10° e al 11° posto dopo la stagione regolare. C’è il Campus Italia – la formazione del centro federale – che non potrà prendere parte alla post-season (play-off o play-out).

La rosa del Cus Palermo

Questa la rosa del Cu Palermo 2023-2024.

Portieri: D’Arpa, Dominici, Lo Re, Puglisi e Vitale.

Ali: Testa, Alieri, Rosciglione, Pola, Piscopo, Ganci Chiodo e Gottuso.

Mediani: Aragona, Artale, Spoto, Guardì, Parrino, Buccafusca e Maenza.

Pivot: Vitale E., Lopes e Pitruzzella.