Pallamano maschile, gli universitari a caccia di due punti pesanti

La serie A Silver di pallamano maschile parte col botto. È subito derby di Sicilia, infatti, per il Cus Palermo che sabato 23 settembre alle 18.30 sarà ad Enna per la prima giornata di campionato. Diretta della gara sul canale YouTube di Pallamano Tv.

Una classica della pallamano siciliana con due formazioni che si conoscono a memoria e che hanno lo stesso obiettivo: mantenere la categoria appena conquistata. In palio due punti già pesanti.

Il Cus è arrivato in seconda serie stupendo a Chieti nelle Finals per la promozione in A Silver raggiunta grazie a due vittorie ed un ko. L’Haenna invece, dopo il secondo posto nella regular season della A2 ha conquistato automaticamente il diritto per la A Silver ed ha giocato a maggio i play off per la promozione in massima serie senza però riuscire a fare il grande salto.

Nondimeno entrambe hanno deciso di affidarsi ad atleti di casa, preferendo anche la linea verde: né il Cus Palermo, né l’Haenna presentano stranieri nelle loro rose.

Aragona “Siamo al completo, sarà una battaglia”

Il tecnico del Cus Palermo, Ninni Aragona, affiancato in panchina da Gianni Tornambé, racconta la vigilia della partita: “Siamo tutti in fibrillazione, tesi e carichi a palla. Speriamo di incanalare bene questa tensione: purtroppo ogni tanto averne troppa può trasformarsi in nervosismo che non fa bene. Incrociamo le dita e speriamo di poter fare un buon incontro e poter esprimere un discreto gioco di squadra”.

Aragona prosegue: “Si siamo al completo e sicuramente sarà una battaglia, ci conosciamo abbastanza bene e sarà un partita a scacchi con mosse e contromosse”.

Poi sugli avversari “Hanno un buon centrale che potrebbe fare la differenza e un buon portiere che conosce da tanto i nostri ragazzi”.

Gulino “Derby interessante”

Parla anche l’allenatore dell’Haenna, Mario Gulino. “Primo incontro di questo nuovo campionato interessante in quanto derby di Sicilia, impegnativo perché il Palermo è un’ottima squadra, aperto così come sarebbe stato con qualsiasi altra squadra, da affrontare con grande determinazione e giudizio per arrivare ad un risultato positivo che possa essere da buon viatico per il proseguo del campionato”.

Serie A Silver, prima giornata

Questo il palinsesto della prima giornata del campionato di serie A Silver.

Sabato 23 settembre

Verdeazzurro – Romagna, alle 15

Publiesse Chiaravalle – Campus Italia, alle 18

Orlando Haenna – Cus Palermo, alle 18.30

Lions Teramo – Genea Lanzara, alle 18.30

Tecnocem San Lazzaro – Metelli Cologne, alle 19

San Giorgio Molteno – Camerano, alle 20.

