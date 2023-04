Soltanto il 7% delle aziende italiane è in grado di difendersi da un attacco informatico e, a livello globale, questa percentuale sale del 15%. La palermitana KSM risponde all’esigenza di maggiore tutela, siglando un nuovo accordo con DuskRise, azienda leader nel settore della sicurezza informatica.

Ad accendere i riflettori sulla necessità di maggiore tutela dagli attacchi informatici, è il Cybersecurity Readiness Index 2023, realizzato per la prima volta da Cisco, per misurare la preparazione e la resilienza delle aziende nei confronti della criminalità informatica. L’indagine è stata condotta su un campione di 6.700 professionisti provenienti da 27 paesi, fra cui l’Italia, che operano nell’ambito della cybersecurity.

È emerso che ben il 75% degli intervistati si aspetta nei prossimi 12-24 mesi un’interruzione della propria attività a causa di un attacco informatico mentre il 31% ne ha subito uno nel corso dell’ultimo anno. Numeri importanti, che devono fare riflettere.

Essere impreparati, può costare molto caro alle aziende. Il 25% delle attività colpite ha dovuto spendere almeno 500mila dollari per riprendere il controllo della propria attività. Una percentuale dell’87% degli intervistati, proprio per questo, prevede di aumentare il proprio budget per la sicurezza di almeno il 10% nei prossimi 12 mesi.

Oggi la sicurezza fisica e quella digitale camminano ormai di pari passo. Per questo motivo, la palermitana KSM ha fatto un passo avanti nel suo impegno per la sicurezza a 360°, siglando un contratto con DuskRise, azienda leader nel settore della sicurezza informatica, e intervenendo su clienti PMI fidelizzati, cui proporre soluzioni semplificate e in grado di innalzare i livelli di protezione forniti dall’azienda.

Il contratto con DuskRise riguarda i Servizi di Telesorveglianza Cyber H24/365 e prevede la fornitura di un servizio di monitoraggio continuo di domini web e credenziali, per aziende e professionisti. Uno strumento efficace e conveniente, che aiuta a mitigare le minacce di attacchi hacker, in maniera consapevole e proattiva. Tutto questo grazie alla tecnologia innovativa di DuskRise e ai servizi della sua unità interna di intelligence, Cluster25.

