La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 21 anni che dalla provincia di Agrigento era arrivato a Palermo per rifornirsi di droga. Gli agenti della polfer hanno avvertito i colleghi del capoluogo siciliano dell’arrivo in città del pusher.

Il giovane è stato bloccato nei pressi della biglietteria e nel corso della perquisizione nascoste negli slip sono state trovate 40 dosi di hashish. In casa nel corso della perquisizione sono stati trovati un bilancino di precisione e un taglierino. L’arresto è stato convalidato dal gip.

Indagini sono in corso per risalire alla piazza di spaccio ove il giovane si fosse approvvigionato dello stupefacente.

Giova precisare che l’odierno fermato è, allo stato, indiziato in merito ai reati contestati e che la sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

La Polizia Ferroviaria, inoltre, nell’ultima settimana ha controllato 2.193 persone, ispezionato 36 veicoli ed impegnato 302 pattuglie nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treni e lungo la linea ferroviaria. A Trapani durante un controllo lungo la linea ferroviaria, hanno sequestrato un’autovettura poiché risultata essere già sottoposta a fermo amministrativo; al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.

Infine sempre gli Agenti del Compartimento Polfer di Palermo, domenica hanno partecipato all’iniziativa denominata “Domenica Favorita”. Nello stand allestito nel piazzale antistante la palazzina Cinese, hanno illustrato ai numerosi cittadini e bambini che hanno affollato lo stand, i mezzi e la tipologia del lavoro svolto e le principali regole per muoversi in sicurezza in ambito ferroviario.

