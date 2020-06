Intervento della polizia

La situazione al cimitero dei Rotoli è esplosiva. Ci sono centinaia di bare in attesa di sepoltura. E oggi a Palazzo Barone in via Lincoln sede dei servizi cimiteriali i familiari di un defunto hanno aggredito il responsabile.

Antonino Pavia, è stato aggredito da cinque uomini, fratelli fra loro e figli di un anziano deceduto due mesi fa e il cui feretro si trova in attesa di sepoltura ai Rotoli.

È stato necessario l’intervento della polizia per evitare il peggio. I responsabili, tutti identificati, adesso rischiano una denuncia su querela di parte. I cinque fratelli, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero recati negli uffici comunali al rientro dal cimitero.

I familiari hanno cercato di scagliare una sedia contro il dirigente. E’ stato bloccato in tempo”.

Sono stati attimi di tensione fra i dipendenti, una di loro, presa dalla paura, ha accusato un malore.

Ad oggi, i feretri custoditi in deposito sfiorano quota 500. Un’emergenza cimiteriale che avanza ormai da mesi a seguito della carenza di sepoltura nella “nuda terra”. Oltretutto, anche il forno crematorio è guasto dal 15 aprile.