Indagano i carabinieri

Un uomo di 78 anni è rimasto ustionato a Montemaggiore Belsito (Pa) in un incendio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato stava bruciando una piccola quantità di sterpaglie nel suo terreno in contrada Cavatina quando ha perso il controllo del rogo ed è stato avvolto dalle fiamme.

Immediatamente soccorso, è stato condotto in ambulanza all’ospedale Civico di Palermo. Ha riportato diverse ustioni alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.