Da lunedì torna il collegamento dell’Amat l’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Palermo con il comune di Isola delle Femmine. Il servizio era stato sospeso in attesa del rinnovo della convenzione.

“Voglio ringraziare il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta e il direttore generale Domenico Caminiti per la condivisione e la disponibilità mostrate durante la rielaborazione dei rapporti che legano l’Amat e il Comune di Isola delle Femmine – ha detto il Sindaco Orazio Nevoloso.

Ringrazio, inoltre, l’assessore regionale Edy Tamajo che ha seguito quotidianamente questa vicenda, contribuendo alla tempestiva risoluzione. Faccio i complimenti agli assessori Maria Grazia Puccio e Toni Romeo per il grande lavoro svolto in queste settimane sul tema del trasporto pubblico per gli studenti”.