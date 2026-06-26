Nel cuore dell’estate, una stagione che predilige sonorità immediate e sempre riconoscibili, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) ospita un live che segue un ritmo diverso ed esplora territori ancora in parte incontaminati. Giovedì 2 luglio, alle 22:30, il palco accoglie Dada Sutra, progetto solista di Caterina Dolci, bassista delle Bambole di Pezza – storica formazione punk-rock italiana.

Musicista, cantante e autrice, Dada Sutra ha costruito il suo percorso artistico attraversando spazi non convenzionali e contesti inaspettati: scuole di yoga, campeggi, sotterranei di gallerie d’arte. Un viaggio musicale libero e viscerale, dove le sue composizioni si intrecciano con l’eredità di artiste e band come Laurie Anderson, PJ Harvey e Morphine, dando forma a un’identità sonora intensa, sospesa tra il post-punk, l’onirico e il e cantautorato oscuro.





Questo progetto solista debutta nel 2022 con EP1, quattro brani in inglese che delineano fin da subito un universo sonoro fatto di visioni e magnetismoo. Nel 2024 arriva il primo album full-length, Questo amore mortale, questa volta in italiano, accolto con entusiasmo dalla critica: definito da Rockit un «debutto eccezionale» e da Michele Monina «un lavoro di altissimo livello».





Tra i brani più significativi spicca “DIVA”, vincitore del concorso Onda Rosa Indipendente e semifinalista a Musicultura 2024. Il 2025 conferma la crescita di questa artista: selezionata tra i percorsi del _resetfestival, vincitrice del Premio Barezzi e insignita di due menzioni al contest Dinamica, è al lavoro sul suo secondo album.

Il live al PunkFunk sarà un’occasione per immergersi in un set carico di tensione emotiva, bassi pulsanti e atmosfere cinematografiche, in cui fragilità e potenza convivono in perfetto equilibrio. Un appuntamento per chi ama la musica che esplora, rompe schemi e lascia il segno.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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