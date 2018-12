dal 26 al 29 dicembre

Tutto pronto a Gangi per la decima edizione del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”, in scena, dal 26 al 29 dicembre, con quattordici rappresentazioni quotidiane (dalle 17 alle 23,30). Un grande spettacolo che presenta la vita a Betlemme com’era una volta e che si intreccia alle nobili vestigia della città Gangi. Una kermesse che ogni anno ha fatto registrare il sold out, sono attesi in migliaia tra pellegrini e visitatori.

“Da Nazareth a Betlemme” è uno degli eventi storici più affascinanti e coinvolgenti d’Italia, ha vinto il prestigioso premio ITALIVE 2017 e “Google Buon Natale” lo ha inserito tra i due presepi da visitare in Sicilia.

Una manifestazione rievocativa che è diventata una febbre identitaria e trasforma la natività, grazie ai 200 figuranti, in un grande teatro, riportando in vita la più bella delle tradizioni cristiane. Pastori, mercanti, suonatori, venditori ambulanti, osti, lavandaie, ottomani, giocolieri sembreranno fissati, nei loro gesti quotidiani, come in un incantesimo. Uno straordinario e strepitoso fermo immagine collettivo che trasforma il messaggio evangelico in un teatro sotto le stelle e con la grotta di Betlemme incastonata e ricostruita nel ventre di Gangi: sotto l’arcata dell’antica Torre Normanna dei Ventimiglia, adiacente piazza del Popolo, dove sarà valorizzato uno degli scorci più belli di Gangi: Salita Madrice che permetterà ai visitatori-spettatori di ammirare uno scenario unico.

A descrivere le atmosfere del tipico paesaggio urbano dell’epoca, una colonna sonora e una voce fuori campo, ciascuna scena, difatti, è priva di dialoghi tra gli attori.

La regia è curata da Peppuccio Ballistreri e Carmelo Domina, le musiche sono di Giovanni Germanà, la voce fuori campo di Santi Cicardo, e la consulenza storica di Ignazio Sauro. L’iniziativa organizzata dall’associazione “Da Nazareth a Betlemme” è patrocinata dal Comune di Gangi, Bcc, con la collaborazione della Pro-Loco e delle associazioni locali e la disponibilità del parroco don Pino Vacca.

Per l’accesso alla manifestazione, che avviene per gruppi, è obbligatorio l’acquisto anticipato del ticket d’ingresso. Per informazione, turni e biglietti è possibile collegarsi su: www.presepeviventegangi.it.