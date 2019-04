Organizzata dall'associazione Metamorfosys

Piccoli atti di Pace nel microcosmo promuovano la Pace anche nel macrocosmo. Ne sono convinti gli organizzatori di “Lo Yoga per la Pace”, il convegno nazionale che si terrà a Palermo, da venerdì 12 a domenica 14 aprile, con la partecipazione di studiosi di discipline orientali e tradizionali e docenti di varie formazioni provenienti da ogni parte d’Italia. La tre-giorni, promossa dall’associazione Metamorfosys, si terrà nello Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, con l’unica eccezione della sessione di sabato mattina, in programma al Cinema De Seta, ed è dedicata non soltanto a quanti praticano Yoga, ma a tutti coloro che vogliono riflettere insieme e confrontarsi sul tema della Pace.

Saranno presenti diversi insegnanti di Yoga che condurranno i partecipanti in alcuni esperimenti per testare gli effetti positivi di questa pratica: In particolare, saranno effettuati un esperimento per il miglioramento della vista e un esperimento per il miglioramento della memoria. Al convegno sarà, inoltre, presente la scuola “Operatore del Benessere Metamorfosys”, che offrirà a tutti i partecipanti massaggi che, attraverso il tatto, promuovono l’incontro e la Pace. “La Pace – spiegano ancora i responsabili dell’Associazione Metamorfosys – nasce da pensieri amorevoli, da parole cordiali sussurrate alle orecchie di chi ci è vicino, da atti di generosità incondizionata”.

La tre-giorni avrà inizio venerdì 12 Aprile, alle 17,30 nello spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla Zisa. Dopo i saluti di Adham Darawsha, assessore alle Culture del Comune di Palermo e di Francesco Lo Cascio, portavoce della Consulta della Pace del Comune, è in programma la relazione introduttiva di Raffaella Bellen, psicologa, psicoterapeuta, laureata in Scienze Motorie e fondatrice di Metamorfosys. Seguiranno gli interventi di Giusto Picone, ordinario di Lingua e Letteratura latina Cristina Siddiolo, antropologa e della stessa Raffaella Bellen.

L’Associazione Metamorfosys nasce nel 2008 ad opera di Raffaella Bellen, psicologa, psicoterapeuta, referente regionale per la prevenzione alle tossicodipendenze nelle scuole, che ama unire i suoi interventi come psicoterapeuta alla pratica dello Yoga. È un’associazione che si occupa di promozione ed insegnamento di Yoga, con conferenze e corsi, e di formazione di istruttori di Yoga con la “Scuola Istruttori di Yoga Oriente-Occidente”, che vanta dieci sedi in tutta Italia.