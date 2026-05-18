Martedì 19 maggio Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il concerto del giovane trio jazz israeliano Zafio, formazione proveniente da Tel Aviv dal carattere sperimentale e distintivo, che attinge a influenze che spaziano dal jazz tradizionale a quello più moderno, portando sul palco una performance sonora originale e in continuo miglioramento. I tre musicisti – Itay Simhovich al piano e all’elettronica, Ilai Salomon al basso e Yali Stern alla batteria – hanno iniziato a suonare insieme al liceo artistico Thelma Yellin e si sono fatti notare per le loro esibizioni nei più celebri club israeliani come il Beit Ha’Amudim, lo Shablul Jazz e l’Amama. Hanno iniziato a suonare insieme nel 2021, e sin dagli esordi hanno attraversato un processo di ricerca della propria voce e del proprio suono, lavorando su musica originale che include influenze da canzoni israeliane, jazz tradizionale e moderno, e hanno suonato con molti artisti della scena jazz israeliana, tra cui Yonatan Voltzok, Asaf Yuria, Amit Friedman e Mattan Klein e hanno ha collaborato con maestri del jazz come Avishai Cohen, Shai Maestro e Gilad Hekselman.





Zafio, foto di Yossi Zwecker

L’omonimo album di debutto è uscito nel 2022. L’intenso processo è stato condotto da Tomer Bar, che ha prodotto l’album. Le loro tracce originali presentano ricche trame ambientali, ampi contrabbassi e loop di synth e complessi metri ritmici tratti sia dal jazz tradizionale che dalle radici popolari israeliane.





Biglietto: € 10, prevendite on line

Per ulteriori informazioni si può chiamare lo 095.8168912 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13). Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia), 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Zafio

Prezzo: 10.00

Info:

Martedì 19 maggio Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita il live di Itay Simhovich al piano e all’elettronica, Ilai Salomon al basso e Yali Stern alla batteria, formazione proveniente da Tel Aviv dal carattere sperimentale e distintivo, che include influenze da canzoni popolari israeliane, jazz tradizionale e moderno

Link: https://dice.fm/event/k6d72l-zafio-live-19th-may-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

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