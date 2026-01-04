Dopo l’anteprima dello scorso novembre con la sassofonista e musicista elettronica Laura Agnusdei, e gli appuntamenti paralleli di “AltrePartiture” (rassegna che accoglie progetti artistici trasversali e d’ibridazione tra generi), sabato 3 gennaio, alle ore 21.30, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zō Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, accoglie il produttore, compositore e artista multidisciplinare milanese Lorenzo Senni, noto per la sua rivoluzionaria esplorazione degli archetipi e dei meccanismi della musica dance. L’evento è realizzato in collaborazione con Azul e Kadmonia. Il lavoro musicale di Senni decostruisce e astrae gli elementi fondamentali di generi come la trance e l’hard techno, creando uno stile distintivo che lui stesso definisce “Pointillistic Trance”, una trance “puntinista” che al pari del movimento pittorico impressionista da cui trae il nome, che si focalizzava sui punti di pittura, traslato alla musica dance cattura l’essenza dell’euforica cultura rave, rimuovendo deliberatamente i “drop” culminanti, ritardando l’euforia e reinventando l’architettura emotiva della musica.

Il lavoro di Senni spazia dalla produzione musicale alle arti visive, alla performance, impiegando ripetizione e isolamento per decostruire e sovvertire i paesaggi sonori euforici e l’immaginario visivo della cultura rave. La sua pratica artistica include collaborazioni con artisti visivi come Ed Atkins, John Divola, Anne de Vries e Friedrich Kunath, che hanno contribuito all’identità visiva delle copertine dei suoi album. Nel 2016, Senni ha firmato con l’etichetta inglese Warp Records e pubblicato l’ep “Persona”, che ha ricevuto la menzione d’onore al Prix Ars Electronica. L’album di debutto “Scacco Matto”, pubblicato nel 2020, esplora temi di introspezione e strategia ispirati agli scacchi, ottenendo il plauso della critica. Lo scorso anno è uscito l’ep “Canone infinito Xtendend”, espansione in 7 tracce del suo celebre brano inserito in “Scacco matto”. Oltre al suo lavoro da solista, Senni è il fondatore di Presto!? Records, un’etichetta sperimentale che ha pubblicato album di artisti di fama internazionale come Florian Hecker, DJ Stingray, Donato Dozzy, Palmistry, Mechatok e Curtis Roads.

La sua musica si estende al cinema, al teatro e alla danza, con colonne sonore per i film pluripremiati di Yuri Ancarani Da Vinci e The Challenge, contributi alla serie Netflix “Black Mirror” e composizioni per spettacoli di danza come “+/- Human” di Wayne McGregor e “Higher” di Michele Rizzo. Senni ha anche creato musica per marchi come Maserati, Fendi e Nike. Artista affermata dal vivo, Senni si è esibito in prestigiose sale e festival in tutto il mondo, tra cui la Tate Modern, la Biennale di Venezia, il Centre Pompidou, il Primavera Sound, il Sonar Festival e la Serpentine Gallery.

Biglietti: € 20. Prevendita on line su https://dice.fm/partner/tickets/event/mx8ork-lorenzo-senni-3rd-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:30

Artista: Lorenzo Senni

Prezzo: 20.00

Info:

Il 3 gennaio il musicista elettronico milanese apre il 2026 di “Partiture 2025-2026”, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea

Link: https://dice.fm/partner/tickets/event/mx8ork-lorenzo-senni-3rd-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

