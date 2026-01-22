Sabato 24 dicembre, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita il terzo evento della stagione 2025-2026 di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana. Grazie alla collaborazione con Tifone Crew, da Roma tornano a Catania gli Zu, alfieri del rock sperimentale made in Italy che in quasi 30 anni di musica vanta una discografia di 16 album in studio. L’opening act sarà del power duo etneo Rough Enough. Pul del collettivo Kva con le sue selezioni “riscalderà” l’atmosfera prima dei live, la chiusura della serata sarà affidata alle selezioni di Hunter Hellquist.

Da sinistra il sassofonista Luca Mai, il batterista Paolo Mongardi e il bassista Massimo Pupillo ovvero gli Zu, foto di Marco Franzoni

Torna, quindi, in Sicilia il trio romano nato nel 1997 dalle ceneri dei Gronge e che nei tre decenni a seguire ha sfidato i generi e superato i confini, sviluppando un linguaggio musicale unico che ha messo insieme parti di metal, noise, progressive, musica elettronica, ambient, industriale e contemporanea tutte trasformate e rimodellate nella loro forma unica, che non assomiglia a nessuna delle precedenti. Nati ufficialmente nel 1997 a Ostia, sul mare di Roma, gli Zu – oggi Luca Mai sax baritono, Massimo Pupillo basso e Paolo Mongardi batteria – hanno pubblicato 17 album e tenuto migliaia di concerti in tutto il mondo, conquistando lo status di gruppo culto. Porteranno sul palco “Ferrum Sidereum”, uscito su etichetta Hom lo scorso 9 gennaio, a ben 7 anni di distanza dal precedente album “Terminalia Amazonia”. Album che combina la complessità del rock progressivo, la grinta dell’industrial, la precisione del metal, l’energia del punk e l’intelligenza del jazz. Il risultato è un viaggio sonoro tanto cerebrale quanto viscerale, che sfida le facili categorizzazioni pur rimanendo inconfondibilmente ZU. Si prospetta un nuovo, intenso live della band italiana di esportazione per eccellenza, in una delle prime date del nuovo tour europeo.

L’opening act è affidato agli etnei Rough Enough– Fabiano Gulisano voce e chitarra e Francesco Paladino batteria – un power duo che sprigiona un mix esplosivo di distorsioni ad alto volume, testi diretti e ritmiche serrate. Con influenze che spaziano dall’alternative rock al noise, i Rough Enough propongono un sound unico e inconfondibile, frutto di una continua ricerca sonora. Nel 2022 hanno pubblicato il debut album “Che la testa ti sia lieve”, prodotto artisticamente da Franz Valente (Il Teatro degli Orrori) e contenente il singolo “Ubi maior minor cessat” con il featuring di Massimiliano “Ufo” Schiavelli , bassista degli Zen Circus.

Fabiano Gulisano e Francesco Paladino ovvero i Rough Enough, foto Irene Belfiore

Biglietti: € 18 Info al numero 0958168912, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Link: https://dice.fm/partner/tickets/event/q285ox-zu-ferrum-sidereum-pulsar-24th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

