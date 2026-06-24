Sarà una notte fuori dagli schemi: venerdì 26 giugno, alle ore 22,30, il PunkFunk (via Napoli 8/10, Palermo) ospita YVA & The Toy George, il progetto che unisce visioni sonore tra Roma e Belgrado, per un live che promette di essere un’esperienza totalizzante.

Dietro il nome YVA si cela Iva Stanisic, musicista e artista serba trapiantata a Roma, che insieme a Toy George – una groovebox quasi “posseduta” – costruisce un universo sonoro in continua mutazione. Il risultato è una collisione travolgente tra elettronica, hip hop e world music, che attraversa decenni di contaminazioni sonore con radici profonde nel folk mediterraneo e balcanico.





Ritmi ossessivi, synth acidi e corrosivi, voci pitchate e manipolate: non un semplice live, ma un rituale pagano, ipnotico e liberatorio. Una sorta di favola turbofolk psichedelica dove l’unica regola è lasciarsi andare al movimento.

YVA canta in serbo, inglese, francese e italiano, trasformando ogni performance in un racconto fluido e imprevedibile. I suoi testi parlano di femminismo, immigrazione, identità e delle crepe della società post-capitalista, alternandosi a momenti di pura sperimentazione vocale, dove il linguaggio si dissolve e la voce diventa percussione, materia, istinto.





Con quattro album solisti all’attivo e una lunga serie di collaborazioni, YVA ha già attraversato l’Europa portando il suo live in club, festival, musei e teatri, calcando palchi importanti come Robot Festival, Crack, Macro, Istituto Svizzero e Novo Doba.

Parallelamente compone anche per cinema e teatro, firmando colonne sonore presentate in contesti internazionali come Cannes, Berlino e la Biennale di Venezia. Di recente è uscito il suo singolo e video ufficiale “Triptih”. Chi è in cerca di un live che vada oltre il suono, tra energia e atmosfere magnetiche, lo troverà il 26 giugno al PunkFunk.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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