A Terrasini dal Birrificio Bruno Ribadi

Un tramonto dorato tra le spighe di luppolo, un bicchiere di birra artigianale fresca in mano e la musica che accompagna verso la sera. È l’atmosfera che attende i partecipanti a Beach & Beer, l’evento organizzato dal Birrificio Bruno Ribadi per domenica 17 agosto, a partire dalle 19:00, in via Luigi Pirandello, a Terrasini, in provincia di Palermo.

La location, immersa nella campagna siciliana, aprirà le sue porte per offrire un’esperienza sensoriale completa, dove la cultura brassicola incontra il gusto e il divertimento.

Visite guidate e degustazioni illimitate

Gli ospiti potranno visitare il birrificio e il luppoleto attraverso un percorso guidato, scoprendo i segreti della produzione della birra Bruno Ribadi. A seguire, sarà possibile assaporare birre a volontà, spillate direttamente dal Bulli, il van simbolo del marchio.

Gusto e musica per una serata speciale

Ogni partecipante riceverà una food box per accompagnare la degustazione, mentre sul palco si alternerà il beer-jay set, per trasformare la serata in una festa estiva a cielo aperto.

Spazio anche per i più piccoli

Beach & Beer è un evento family friendly: per i bambini è previsto un menù dedicato con pasta, patatine e bibita, oltre a laboratori creativi per stimolare fantasia e manualità.

Biglietti e prenotazioni

Il costo per gli adulti è di 35 euro (visita + esperienza + food box + open beer), mentre per i bambini è di 15 euro (pasta + patatine + bibita + laboratori).

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale: clicca qui per acquistare.

Beach & Beer è più di un evento: è un invito a vivere la Sicilia con tutti i sensi, in un connubio perfetto tra natura, gusto e convivialità.