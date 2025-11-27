Nuovo incontro della rassegna del Bar Pickwick “E’ autunno e cadono le foglie” dedicata quest’anno alla letteratura ed al fumetto. Ospite della giornata di oggi a partire dalle 18,30 nei locali di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo sarà Marco Ficarra con il suo “Manuale di Lettering” pubblicato per 24 ore cultura. L’artista palermitano/bolognese sarà accompagnato da Maurizio Li Causi letterista e docente di lettering presso la scuola del fumetto di Palermo.

Il lettering è l’arte di far parlare il fumetto. Questo manuale è uno strumento prezioso per tutti coloro che vogliono essere guidati passo dopo passo nel processo creativo e tecnico, dalla creazione di un font alla realizzazione dei balloon. Un’accurata guida per padroneggiare il lettering, sia su carta che in digitale, e affinare un metodo efficace adatto a ogni tipo di stile. Per principianti o esperti alla ricerca di nuove sfide, un volume che non deve mancare nella libreria di ogni fumettista.





Marco Ficarra

Marco Ficarra nato a Palermo , dal 1989 vive a Bologna, dove si occupa di comunicazione per l’editoria e per il web, e disegna fumetti. Nel 1995 ha creato insieme ad Andrea Accardi lo studio RAM, che si occupa di grafica, service editoriale, comunicazione web e formazione.

Nel 2012 è nato RamTime, un progetto di Web Agency realizzato in collaborazione con Tempi Digitali (Dtime). RAM è anche luogo espositivo, RAMhotel, dove si svolgono mostre di giovani autori di talento del fumetto internazionale..

Nel 1995 Ficarra ha sviluppato un programma di lettering computerizzato, dando un contributo innovativo all’editoria del fumetto.





Successivamente ha continuato ad elaborare possibili sviluppi del lettering, creando con altri il lettering automatico e la diversificazione delle singole lettere digitali in stile manuale. Attualmente insegna lettering presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Nel 2009, per l’editrice Becco Giallo, ha realizzato Stalag XB. Dedicato a un parente che ha vissuto l’esperienza dei lager, il fumetto riporta in luce la vicenda poco nota degli internati militari italiani (IMI) durante la seconda guerra mondiale.

Nel 2024 ha realizzato per 24 ore cultura “24 ore a… Bologna. Itinerari a fumetti per una giornata in città” e nel 2025 “Manuale di Lettering”

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Marco Ficarra

Prezzo: 0.00

