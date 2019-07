Due serate all'insegna della musica

Lo Stand Florio da qualche mese è stato riconsegnato ai palermitani che finalmente possono godere di uno spazio prezioso in cui trascorrere il tempo libero.

L’antico circolo della nobiltà cittadina sito lungo la costa di Romagnolo, progettato da Ernesto Basile nel 1905 su commissione di Vincenzo Florio Jr e rimasto per decenni in stato di abbandono, oggi è un’area che offre al pubblico buon cibo ed intrattenimento con un ampio cartellone di eventi che spazia dalle mostre di arte contemporanea alle proiezioni cinematografiche all’aperto, dalla musica live alle degustazioni.

Fra i tanti appuntamenti in programma si segnalano due spettacoli che animeranno le serate del nuovo contemporary hub.

Mercoledì 31 luglio, ore 21.00, la compagnia teatrale “L’armonia” porterà in scena uno spettacolo dedicato all’indimenticabile cantautore e cantastorie Giorgio Gaber dal titolo “Il Signor G”. Il gruppo è formato da tre musicisti e sei attori-cantanti: Gisa Messina, Stefano Alioto, Nicola Giuliano, Bianca Catanzaro, Irene Ponte, Gaetano Nardulli, Sara Angela Lucido, Vittoria Pupella.

Con ironia e irriverenza si racconta una società piena di contraddizioni descritte con grande intelligenza in tutti i monologhi e canzoni dello stesso Gaber, in collaborazione con l’autore Sandro Luporini. Quello che andrà in scena sarà un collage di monologhi teatrali e brani musicali riarrangiati e cantati dagli artisti mantenendo sempre la struttura di base dell’autore, garantendo così uno spettacolo dal ritmo serrato e brillante.

Domenica 4 agosto, ore 21, sarà la volta invece della cantante palermitana Giulia Mei che presenterà la sua ultima produzione discografica dal titolo “Diventeremo adulti”. Il progetto dell’artista trae ispirazione dalle principali scuole cantautorali italiane, in particolare da quella genovese di De André, Tenco e Fossati, e da quella francese (Brel e Brassens sopra tutti), introducendo però al contempo elementi folk, pop e indie rock. Il risultato di queste commistioni è un album particolarmente eclettico, che si propone di fare da ponte tra vecchie e nuove suggestioni.

Tutto il lavoro ruota attorno al pianoforte, strumento principale di accompagnamento di Giulia, che si definisce appunto una “cantautrice al pianoforte”. Sul palco, insieme a Giulia (piano/voce), ci saranno: Vittorio Di Matteo (chitarre), Ferdinando Piccoli (batteria), Massimo Provenzano (basso) e Giorgio Di Maio (tastiere e programmazioni).

