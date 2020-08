verranno sostituiti i vecchi impianti

La Regione Siciliana finanzia 5 milioni di euro al Comune di Palermo per interventi di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della costa sud. Il decreto a firma del direttore generale Tuccio D’Urso consente di realizzare un progetto dotato di fattibilità tecnica ed economica ma che era risultato in overbooking e dunque inizialmente non finanziato per carenza di risorse.

Per il governo Musumeci è stato possibile recuperarlo attingendo ai fondi dell’Autorità Urbana Palermo e Bagheria, misura che prevede appunto di erogare contributi prioritariamente ai progetti in overbooking ma già tecnicamente pronti.

L’intera somma a disposizione ammonta a 42 milioni e 650 mila euro per il totale rifacimento dell’illuminazione pubblica di Palermo. Il progetto da 5 milioni è il primo a essere finanziato, in attesa che il Comune predisponga altre iniziative per spendere gli oltre 37 milioni rimanenti.

L’assessorato guidato da Alberto Pierobon prosegue così la strategia di sostegno agli enti locali nell’opera di ammodernamento di impianti e reti. I primi 5 milioni erogati a Palermo consentiranno di sostituire vecchi impianti, realizzati tra gli anni ’60 e ’70, con altri dotati di tecnologia all’avanguardia che produrrà una luce qualitativamente superiore, un risparmio dei consumi energetici e una riduzione del 60 per cento delle emissioni inquinanti.

Nel dettaglio, saranno interessati complessivamente 18.750 ml di circuiti elettrici in diverse strade: via Messina Marine, via Pecori Giraldi via Amedeo D’Aosta, via XXVII Maggio, viale Dei Picciotti, via Laudicina, Corso dei Mille, Bretella laterale monte viale Regione Siciliana, via Salvatore Cappello.

I corpi illuminanti sono 727, di cui 376 con lampade a vapori di mercurio da 400 W, 347 con lampade a vapori di mercurio da 250 W e 4 con lampade a vapori di mercurio da 150 W.

Il nuovo impianto sarà dotato di apparecchi a led di ultima generazione, di Classe A++, con la previsione di almeno il 50% di risparmio energetico. Saranno inoltre usate soluzioni tecnologiche intelligenti in linea con la strategia della Smart City, come pali intelligenti abilitanti Wi-Fi, videosorveglianza, sistemi per il monitoraggio ambientale.

Saranno inoltre migliorate le condizioni di sicurezza dei cittadini mediante l’adeguamento dei parametri illuminotecnici dell’illuminazione stradale e delle aree pedonali e la videosorveglianza.