L’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo ha ospitato, nella mattinata di giovedì 19 novembre, il convegno intitolato «Dalle Madri Costituenti alle giuriste di oggi», seguito dall’inaugurazione di un percorso espositivo dedicato alle 21 donne che parteciparono all’Assemblea Costituente. L’iniziativa, promossa dalle sezioni di Palermo, Catania e Siracusa dell’Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI), dai Comitati Pari Opportunità (CPO) dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e Catania e da Codacons Sicilia Donna, si inserisce nelle celebrazioni per l’80° anniversario del suffragio universale e si colloca a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

I saluti istituzionali e l’apertura dei lavori

L’incontro, iniziato alle ore 9:00, è stato introdotto dall’avvocata Federica Prestidonato, presidente di ADGI Palermo, e moderato dall’avvocata Monica Longo, vicepresidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. La prima parte della mattinata è stata dedicata ai saluti istituzionali delle autorità giudiziarie e forensi, con gli interventi del presidente della Corte di Appello di Palermo Antonio Balsamo, della sostituta procuratrice Maria Grazia Puliatti, del presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Dario Greco e del presidente del CPO, l’avvocato Ninni Terminelli.

Hanno inoltre portato il proprio contributo la presidente nazionale ADGI, l’avvocata Lucia Tuccitto, l’avvocato Marcello Drago in rappresentanza del segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi, la consigliera nazionale ANDE, l’avvocata Paola Catania, e il responsabile delle relazioni istituzionali in Sicilia per GTF, il dottor Carmelo Gangi.

Le relazioni e l’omaggio alle 21 Madri Costituenti

Il cuore del dibattito è stato affidato alle relazioni principali della professoressa Laura Lorello, ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Palermo, e della giornalista Marina Turco, caporedattrice di TGS. Prima dell’apertura del percorso espositivo sono intervenuti anche il dottor Michael Alexander Calì, direttore dell’Istituto di Storia Patria per l’Etruria (ISPE), la dottoressa Daniela Castiglione, segretaria generale di Working Class Hero OdV, e il dottor Luciano Gianluca Calì, consigliere nazionale FIAP.

La mostra visitabile fino al 3 dicembre

Al termine degli interventi si è svolto il taglio del nastro per l’inaugurazione della mostra dedicata alle 21 Madri Costituenti — tra cui due donne siciliane — che contribuirono alla stesura della Carta costituzionale, ponendo le basi per una società fondata sui principi di uguaglianza e parità di diritti nell’Italia repubblicana. L’esposizione resterà aperta e visitabile al pubblico fino al prossimo 3 dicembre.