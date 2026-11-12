Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 9:00, l’Aula Magna della Corte di Appello di Palermo ospita il convegno «Dalle Madri Costituenti alle giuriste di oggi», promosso dalle sezioni di Palermo, Catania e Siracusa dell’Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI), dai Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati di Palermo e Catania e da Codacons Sicilia Donna. L’appuntamento si inserisce nell’80° anniversario del suffragio universale e si colloca a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Il programma dei lavori

I lavori sono introdotti dall’avvocata Federica Prestidonato, presidente di ADGI Palermo, e moderati dall’avvocata Monica Longo, vicepresidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. L’incontro prevede i saluti istituzionali del presidente della Corte di Appello di Palermo Antonio Balsamo, della sostituta procuratrice Maria Grazia Puliatti, del presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Dario Greco, del presidente del CPO Ninni Terminelli e del sindaco Roberto Lagalla. Intervengono inoltre la presidente nazionale ADGI Lucia Tuccitto, il segretario nazionale Codacons Francesco Tanasi, la consigliera nazionale ANDE Paola Catania e il responsabile delle relazioni istituzionali in Sicilia per GTF Carmelo Gangi.

Le relazioni principali sono affidate alla professoressa Laura Lorello, ordinaria di Diritto Costituzionale all’Università di Palermo, e alla giornalista Marina Turco, caporedattrice di TGS. Prima dell’apertura del percorso espositivo intervengono Michael Alexander Calì, direttore dell’Istituto di Storia Patria per l’Etruria (ISPE), Daniela Castiglione, segretaria generale di Working Class Hero OdV, e Luciano Gianluca Calì, consigliere nazionale FIAP.

“Le ventuno Madri Costituenti fecero dell’eguaglianza un principio fondativo, affidando alla Repubblica, con l’articolo 3, secondo comma, il compito di rimuoverne gli ostacoli – dichiara Federica Prestidonato Presidente della Sezione di Palermo dell’ Associazione Donne Giuriste Italia (ADGI) e di Codacons Sicilia Donna – Ma un principio vale quanto la sua effettività, che si costruisce nelle aule di giustizia e nella cultura dei diritti. Per questo abbiamo voluto portare convegno e mostra nel Palazzo di Giustizia, a ridosso del 25 novembre, e li abbiamo affiancati a un percorso per le scuole”.

“Un evento importante per il suo valore storico e simbolico. Occorre agire culturalmente per affermare i valori della democrazia e della libertà, contro ogni possibile rimozione della memoria” dichiara Ninni Terminelli Presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo.

“La storia delle ventuno Madri Costituenti della Repubblica è ancora oggi purtroppo poco conosciuta – dice Daniela Castiglione segretario generale “Working Class Hero OdV – Per questa ragione come Working Class Hero OdV, insieme alla Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane della Toscana e all’Istituto di Storia Patria per l’Etruria, siamo davvero onorati di vedere ospitata la mostra presso un luogo simbolico come il Palazzo di Giustizia di Palermo, nell’ottantesimo anniversario della loro elezione all’Assemblea Costituente e del primo voto a suffragio universale in Italia”.

Inaugurazione della mostra

Al termine del convegno si tiene l’inaugurazione della mostra «Le Madri Costituenti della Repubblica Italiana», curata da Working Class Hero OdV, FIAP Toscana e ISPE. L’esposizione presenta 21 pannelli monografici dedicati alle biografie e all’attività politica delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946.

Il percorso espositivo resta allestito presso la Corte di Appello fino al 3 dicembre 2026, con ingresso libero negli orari di apertura del Palazzo di Giustizia. L’iniziativa rientra nel progetto complessivo «1946 – 2026, il ruolo delle donne nel voto che fondò la Repubblica» ed è affiancata dal percorso didattico «Le Madri Costituenti: la voce delle donne nella nascita della Repubblica», rivolto agli studenti delle scuole.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Palermo, dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, con il sostegno di Global Thinking Foundation, Confcommercio Palermo, Opera Pia Istituto Santa Lucia, Associazione Co.Tu.Le.Vi., Nuova Sicilauto ed Euromania