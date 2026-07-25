Daniela Faraoni è la nuova Presidente di Infratel Italia, la società in house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, controllata da Invitalia, che si occupa della realizzazione delle infrastrutture digitali nazionali.

L’ex assessore regionale alla salute della Sicilia ed ex manager dell’Asp sei di Palermo si insedierà la prossima settimana.

I complimenti della Lega

“Conosciamo l’alto valore di Daniela Faraoni, e ne abbiamo apprezzato le qualità umane e manageriali durante la guida dell’Asp di Palermo e dell’assessorato regionale alla Salute. La nomina ci rende orgogliosi. Una donna manager siciliana assurge ad un incarico così importante in una società che progetta e costruisce reti in fibra ottica e infrastrutture di telecomunicazione, il cui scopo principale è eliminare il digital divide. Riteniamo che non poteva essere fatta scelta migliore per la guida di Infratel Italia, che è anche il soggetto attuatore dei principali piani nazionali per la connettività, tra cui il Piano Nazionale Banda Ultralarga e Italia 1 Giga, per portare connessioni ultraveloci in tutta Italia, il Piano Italia 5G, per sviluppare le reti mobili di nuova generazione, e i Piani Scuola e Sanità, per dotare di connettività dedicata gli istituti scolastici e le strutture sanitarie” si legge in una nota della Lega per Salvini premier della Sicilia.

Il segretario Germanà

“Esprimo il mio compiacimento per la nomina di Daniela Faraoni” fa eco il segretario regionale della Lega Nino Germanà. “Si tratta di un incarico di grande importanza conferito ad una donna che si è distinta per capacità manageriali e amministrative nelle diverse funzioni alle quali è stata chiamata. Infratel Italia sviluppa la sua azione in settori quali: banda ultra larga, reti strategiche, copertura delle aree interne, digitalizzazione della pubblica amministrazione e attuazione di una parte fondamentale degli investimenti del Pnrr. Si tratta di una struttura che gestisce miliardi di euro di investimenti pubblici e che riveste un ruolo cruciale nella sicurezza tecnologica, nella competitività economica e nella modernizzazione dell’Italia. A Daniela Faraoni i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Congratulazioni anche da Figuccia

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Daniela Faraoni per la prestigiosa nomina a presidente di Infratel Italia. La scelta dell’Assemblea dei soci premia una figura di altissimo profilo istituzionale, che ha già ampiamente dimostrato il proprio valore, capacità gestionale e manageriale durante il suo mandato come assessore alla Salute della Regione siciliana” sostiene, infine in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana.