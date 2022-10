Al via la selezione per la partecipazione al laboratorio teatrale Danisinnilab, diretto da Gigi Borruso: il laboratorio prevede un unico corso che accoglierà un massimo di 30 partecipanti. È aperto a persone di ogni età ed esperienza, purché maggiori di 14 anni. I/Le partecipanti saranno anche coinvolti negli eventi culturali da svolgersi nei quartieri Danisinni e Albergheria.

Le domande

Le domande di partecipazione per la selezione, che consisterà in un semplice colloquio attitudinale, dovranno essere inviate, entro il 9 novembre 2022, mediante posta elettronica all’indirizzo: danisinnilab@gmail.com , indicando le proprie generalità, la data di nascita, le esperienze scolastiche, formative e artistiche.

I colloqui avranno luogo dal 10 al 12 novembre presso l’aula multimediale della Residenza Universitaria S. Saverio in via Giovanni Di Cristina, 7, a Palermo, a cura di una commissione composta dalla direzione artistica del laboratorio e un/una componente del CdA dell’ERSU.

L’inizio del corso è previsto per il giorno 14 novembre 2022.

Gli incontri del laboratorio si svolgeranno da novembre 2022 a maggio 2023, con cadenza bisettimanale il lunedì e il mercoledì (dalle ore 15,30 alle ore 17,30) presso l’aula multimediale della Residenza Universitaria S. Saverio in via Giovanni Di Cristina n. 7, a Palermo. Gli orari del corso verranno intensificati dopo i primi due mesi di lavoro, con l’aggiunta di altre 4 ore settimanali per la preparazione di brevi performance.

Per gli studenti e le studentesse universitari/e idoeni/e o assegnatari/e di borsa di studio erogata dall’ERSU di Palermo per l’anno accademico 2022/23 sono riservati numero 10 posti a titolo gratuito.

Gli studenti e le studentesse universitari/e che non rientreranno fra i dieci assegnatari del posto gratuito potranno prendere parte al Laboratorio teatrale a un prezzo convenzionato di euro 30 mensili. La retta per tutti gli altri partecipanti non universitari o afam (accademie di belle arti e conservatori di musica) è di 50 euro mensili.

DanisinniLab è una scuola di avviamento all’arte teatrale e un luogo di incontro, di studi e creazione verso nuove forme di teatro sociale. La sua vocazione originaria è quella di contribuire a creare un ponte fra differenti realtà sociali della nostra città. Il Laboratorio coinvolgerà, oltre alle persone residenti a Danisinni, gli studenti e le studentesse universitarie e i/le residenti nel quartiere Albergheria, pur rimanendo aperto all’intera città.

La vocazione sociale del progetto, avviato 4 anni fa a Danisinni per una felice intuizione di Valentina Console, docente di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e presidente del Museo Sociale Danisinni, continua e si amplia aprendosi a nuovi ambiti, grazie alla convenzione con l’ERSU Palermo.

Nel progetto del Laboratorio le arti performative sono pensate come momento di costruzione relazionale per lo sviluppo di processi sociali fondati su una nuova consapevolezza della persona. L’esperimento artistico e sociale del Laboratorio DanisinniLab, con la regia e la direzione artistica di Gigi Borruso, ha al suo attivo quattro anni di attività di formazione, di ricerca sociale e artistica e ha realizzato numerose attività di spettacolo in collaborazione con diverse istituzioni e festival.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare l’Associazione Museo Sociale Danisinni alla seguente mail: danisinnilab@gmail.com o al tel. +39 350 146 0020