I carabinieri indagano sul danneggiamento di tre fioriere che si trovano nel caffè letterario della moglie dell’ex sindaco di Partinico Maurizio De Luca.

L’attività commerciale è chiusa come previsto dalle norme anticovid. Qualcuno la notte tra Pasqua e Pasquetta ha colpito le fioriere distruggendole.

Il Comune in questi ultimi mesi è amministrato dal commissario Rosario Arena dopo che l’ex sindaco si era dimesso.

In Comune in questi mesi è in corso l’accesso ispettivo disposto dalla prefettura di Palermo, provvedimento che potrebbe portare, se verranno, riscontrate irregolarità e infiltrazioni mafiose, allo scioglimento degli organi elettivi.

I carabinieri che hanno in carico l’indagine sul danneggiamento hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del locale.