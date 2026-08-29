I carabinieri della stazione Palermo Brancaccio hanno individuato e denunciato un ragazzo che ha provocato danni alle installazioni del centro Padre Nostro fondato da Don Pino Puglisi realizzate durante la visita di Papa Francesco avvenuta nel 2018.

Con alcuni calci ha distrutto due pannelli che si trovano nei pressi della Casa Museo dedicata al sacerdote ucciso dalla mafia. Nel corso dei controlli al giovane è stato trovato anche un coltello a serramanico.

Il minore è stato denunciato, accusato di danneggiamento e di porto di armi od oggetti atti ad offendere. In questi anni più volte l’associazione padre Nostro ha denunciato continui danneggiamenti alle strutture presenti nella piazza.