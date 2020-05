Indagini della polizia

In un primo momento sembrava un tentato furto. Ma le indagini della polizia al distributore Tamoil in via Oreto puntano adesso all’intimidazione.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, secondo i primi riscontri della scientifica, si vede un giovane con il volto coperto che getta del liquido infiammabile tra le colonnine danneggia la cassa continua e poi va via. Dunque non un tentato furto, ma un messaggio chiaro al gestore.

Sono in corso indagini per risalire all’autore e cercare di comprendere chi possa essere il mandante. Pare che non sia la prima volta che il gestore del distributore subisca danneggiamenti all’impianto.