la situazione nel siracusano

Comuni al buio, interi quartieri senza approvvigionamento idrico, strade provinciali devastate e case scoperchiate. E’ iniziata la conta dei danni nel Siracusano che ieri è stato flagellato dal maltempo e dal ciclone Gabri, transitato nel tardo pomeriggio tra Avola e Noto, dove una tromba d’aria ha scoperchiato alcune case e divelto numerosi pali dell’illuminazione pubblica.

Emergenza idrica

Diversi appartamenti ad Avola sono senza energia elettrica ma gli stessi disagi si registrano a Carlentini, nella zona nord del Siracusano, dove, peraltro, c’è l’emergenza idrica per via di un guasto elettrico che ha mandato in tilt la rete idrica.

La situazione a Siracusa

Il problema elettrico è, comunque, comune in altri centri del Siracusano, come nello stesso capoluogo: ci sono rioni in cui l’acqua scarseggia, come a Bosco Minniti, zona popolare, e dalle notizie fornite dal gestore del servizio solo nella tarda mattinata l’acqua tornerà a pieno regime, quando, insomma, i serbatoi si riempiranno.

Problemi di depurazione

A Ferla, Comune montano, i danni sono tanti per via degli smottamenti, inoltre c’è un problema idrico perché il depuratore risulta danneggiato, per cui l’acqua è torbida ed il sindaco ha lanciato l’appello a non consumarla. Caos idrico anche a Lentini a causa della riduzione della pressione idrica nel quartiere di Sopra Fiera. A Sortino, è partita la conta dei danni dopo che ieri le fortissime folate hanno scoperchiato sei abitazioni e strappato il cappotto termico di una palazzina.

Incidente stradale

A Siracusa, ieri sera, mentre imperversava il maltempo si è verificato un incidente stradale autonomo in via Dell’Addolorata. Presumibilmente, il conducente, una donna, ha perso il controllo della macchina per via della presenza di liquami ed è andata a sbattere contro un muro in pietra. La vittima ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa e sul caso ci sono le indagini della Polizia municipale di Siracusa.

Video tratto da MeteoNews 24