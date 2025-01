il maltempo nel siracusano

Una tromba d’aria si è abbattuta su Avola, nel Siracusano, causando numerosi danni. Sono volati pezzi di intonaci di diverse palazzine, alcuni caseggiati rurali sono stati scoperchiati dalla forza del vento che ha abbattuto alcuni pali dell’illuminazione pubblica.

La paura tra i residenti

Tante le richieste di soccorso da parte dei residenti arrivate ai vigili del fuoco, alla Polizia municipale ed alla Protezione civile, le cui squadre sono impegnate per la messa in sicurezza della aree che sono state colpite dalla tromba d’aria. Non si registrano feriti, come si apprende da fonti del Comune di Avola, ma alcune zone sono al buio, per cui le squadre dell’Enel sono al lavoro per il ripristino dell’energia elettrica. Oltre alle folate di vento ed alla pioggia, si sono registrate le mareggiate che hanno invaso il litorale della cittadina del Siracusano. Danni anche nel Lido di Noto.

Danni del vento a Siracusa, Augusta e Ferla

La forte ondata di maltempo ha colpito anche Siracusa, in particolare è stato il centro storico di Ortigia ad avere avuto maggiori danni. I vigili del fuoco sono intervenuti per il cedimento di calcinacci ed intonaci da alcuni edifici. Pure a Ferla, Comune della zona montana, la pioggia ed il vento hanno causato smottamenti sulle strade comunali e provinciali, abbattimento di pali della luce ed interruzioni dell’energia elettrica. Pure ad Augusta si sono verificati danni enormi per via della pioggia e del vento











Caos nell’erogazione idrica

Il gestore del servizio idrico di Siracusa rende noto che ci saranno, a causa di un guasto sulla linea Enel, che

alimenta i campi pozzi di San Nicola e Dammusi, “problemi di erogazione idrica in tutta la città, ad eccezione di Cassibile, Plemmirio e, in parte, Belvedere”.

Case scoperchiate a Sortino

Il forte vento che imperversa nel Siracusano sta creando danni ingenti a Sortino, Comune della zona montana. Le folate hanno scoperchiato sei abitazioni situate nel centro storico della cittadina ma, per fortuna, come assicurato dal sindaco, Vincenzo Parlato, non si registrano persone ferite. Le famiglie sono riuscite a mettersi in salvo senza subire conseguenze fisiche. Il vento ha anche strappato via il cappotto termico di una palazzina situata nella zona popolare di Sortino mentre in varie parti del Comune le strade sono piene di cassonetti dei rifiuti, tavolini, e pannelli. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ed il personale della Protezione civile.

Domani allerta gialla

Le condizioni miglioreranno nella giornata di domani: è stata diramata l’allerta gialla dalla Protezione civile regionale.