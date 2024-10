la paura tra i residenti

Il maltempo in Sicilia è arrivato con tutta la sua forza nella Sicilia sudorientale. A Portopalo di Capo Passero, la punta estrema dell’isola, nel Siracusano, si è abbattuta una violenta tromba d’aria, come documentato dal blogger Ivan Sortino, che sta destando molto allarme.

La sindaca, “restate a casa”

La sindaca del borgo marinaro, Rachele Rocca, ha lanciato un appello alla comunità. “Sin dalle prime ore del mattino stiamo – dice Rocca – seguendo ed intervenendo a seguito di una forte ondata di maltempo che sta interessando il nostro paese. Non uscite di casa se non strettamente necessario” . Sono al lavoro, oltre alle forze dell’ordine, i componenti del Gruppo comunale di Protezione civile di Portopalo. “Una tromba d’aria ha attraversato il nostro territorio diversi minuti fa provocando alcuni danni e siamo sul territorio per intervenire in tutte le emergenze” spiegano i volontari.

La conta dei danni

E’ ancora presto per la conta dei danni, di certo le raffiche hanno abbattuto dei vecchi pali, cartelloni pubblicitari, cassonetti dell’immondizia: i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa e del distaccamento di Noto stanno compiendo delle verifiche anche per testare le condizioni degli immobili. Da qualche palazzina sono volati pezzi di intonaco ma al momento non risultano persone ferite.

Allagamenti a Siracusa

Problemi di allagamento a Siracusa dopo l'abbondante pioggia abbattutasi per circa due ore, a partire dalle prime ore del mattino. Come spesso accade con le precipitazioni, l'area che sta soffrendo di più è quella del Villaggio Miano, nella zona nord del capoluogo.

Villaggio Miano sott’acqua

L’area, con una consistente densità abitativa, è priva del canale di gronda, opera promessa da almeno 30 anni, la cui assenza causa un innalzamento dell’acqua spaventoso. Un uomo è rimasto intrappolato con il suo mezzo ed è stato costretto a salire sul tetto. Tante le richieste di intervento al centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco.