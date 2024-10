Prime tracce di maltempo in Sicilia, con il peggioramento deciso che poi arriverà nel fine settimana. Come previsto , le temperature rimangono stazionarie, con per ora solo una lieve diminuzione. I venti spireranno deboli, prevalentemente a regime di brezza. I mari, sia il Tirreno che lo Ionio, si manterranno calmi o poco mossi. Nelle prime ore del mattino si registrano 17° a Palermo e Trapani, 16° ad Agrigento e Messina, 15° a Catania, Ragusa e Siracusa, 13° a Caltanissetta, 12° ad Enna. Le previsioni per oggi in Sicilia sono caratterizzate dal bel tempo: si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Da segnalare soltanto innocue velature in transito sul canale di Sicilia che potrebbero interessare l’isola di Pantelleria e lambire il tratto di costa trapanese affacciato a questo mare e il litorale agrigentino. Venti deboli con scirocco in intensificazione dalla sera a partire dal canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento. Secondo i professionisti del settore: “Possibile peggioramento del tempo da giovedì/venerdì con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi. Temperature in lieve aumento, ma in calo da venerdì“.

Giovedì 17 ottobre

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3850 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Venerdì 18 ottobre

infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.