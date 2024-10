La Sicilia si prepara ad una settimana iniziale all’insegna del bel tempo e del sole. Un campo di alta pressione in quota di origine subtropicale si sta affermando sul Mediterraneo centrale, mentre al livello del mare una vasta area di alta pressione si consolida in prossimità delle Repubbliche Baltiche. Questo sistema bloccherà l’avanzata di una perturbazione atlantica proveniente da ovest, garantendo condizioni di stabilità atmosferica sull’isola.

Temperature miti e cielo sereno

L’alta pressione porterà con sé un generale aumento delle temperature, rendendo il clima particolarmente gradevole in tutta la regione. Si prevede un inizio settimana con cieli sereni e prevalenza di sole su tutte le province siciliane, compresi gli arcipelaghi delle isole minori. Le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino si attestano intorno ai 12-16°C, mentre le massime previste durante il giorno potrebbero raggiungere, in alcune zone, anche i 30°C.

Ventilazione debole e mari calmi

I venti saranno generalmente deboli, con possibili residui rinforzi di Grecale sul Mar Ionio, che risulterà mosso al largo. Tirreno e Canale di Sicilia si presenteranno invece calmi o poco mossi. Questo scenario meteo favorevole si prevede persista per i primi giorni della settimana. Alcuni modelli previsionali suggeriscono la possibilità di un cambiamento delle condizioni meteo nella seconda parte della settimana.

Lunedì 14 ottobre

Fin dalle prime ore del mattino avremo su gran parte dell’isola condizioni di cielo poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in graduale aumento.

Martedì 15 ottobre

In mattinata e per buona parte della giornata avremo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato, salvo il passaggio di qualche innocua velatura.

Venti inizialmente deboli di direzione variabile con tendenza nel corso della seconda parte della giornata, a disporsi dai quadranti meridionali ad iniziare dal trapanese.

Mari calmi o poco mossi con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso lungo il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento, sia nei valori diurni che in quelli notturni.