Intervento dei vigili del fuoco e della polizia

Intimidazione ai danni di una donna che con i suoi tre figli abita in vicolo della Rosa Bianca nel mercato storico di Ballarò a Palermo.

Qualcuno la scorsa notte ha versato nella porta di casa del palazzo della curia spagnola occupato da una decina di famiglie della benzina e ha dato fuoco.

Poi è sceso al piano terra e ha versato altra benzina nello scooter che appartiene alla stessa donna e anche in questo caso ha appiccato le fiamme.

Poi è fuggito. Sono intervenuti per tutta la notte i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare i residenti e spento le fiamme.

Poi hanno assistito gli agenti di polizia della scientifica che hanno setacciato la zona per trovare alcune tracce utili per risalire a chi ha rischiato di uccidere la donna con i tre figli. Indagini sono in corso.

Grazie agli strumenti dei vigili del fuoco è stato accertato che il pianerottolo dell’appartamento della donna e la zona dove era parcheggiato lo scooter era cosparso di benzina.