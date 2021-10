Domenica 31 ottobre, alle 19

Dante sbarca al Duomo di Monreale. Domenica 31 ottobre, alle 19, si terrà una serata dantesca dal titolo “Mi Ritrovai. Dalla selva oscura al Paradiso”, un’azione corale diretta da Marco Martinelli fondatore del Teatro delle Albe e sette volte premio Ubu.

L’iniziativa, promossa dal centro culturale Il Sentiero di Palermo e dall’associazione italiana Centri Culturali, vedrà impegnato il regista “corifeo” Marco Martinelli insieme a un coro di giovani e adulti, che è andato a comporsi nelle settimane precedenti e che coinvolgerà tutte le persone presenti.

Esordio al meeting di Rimini

“Mi ritrovai” è stata rappresentata per la prima volta, con grande successo di pubblico, al Meeting di Rimini 2021. Da lì, ha preso avvio un tour che vede protagoniste 4 città italiane. Ogni piazza è caratterizzata da alcuni elementi ricorrenti dell’azione corale, con l’aggiunta di elementi specifici delle singole città, nella tensione a sottolineare quell’elemento corale e insieme personale che il progetto propone come filo conduttore di un approccio alle parole di Dante.

Una delle iniziative più originali per l’anniversario di Dante

Fra le tante iniziative promosse per il grande anniversario dantesco è certamente fra le più originali. L’evento è realizzato in collaborazione con la Basilica di Monreale “Santa Maria La Nuova” e con il patrocinio dell’Assessorato “Turismo, Sport e Spettacolo” della Regione Siciliana.

Martinelli “Nostro secolo è specialista di inferni”

Marco Martinelli ha lavorato insieme al coro e ai cittadini presenti nelle piazze, sui primi due canti dell’Inferno, proprio quelli dello smarrimento nella selva della paura e del coraggio che vince quella paura, brandendo versi di speranza. “Il nostro secolo, e quello che abbiamo alle spalle, sono specialisti di inferni senza uscita – ha dichiarato il regista – ma per quanto il male ci prenda alla gola togliendoci il respiro, noi sappiamo che la risalita è possibile. Che le stelle indicano il nostro destino”.

È una chiamata ad esserci, a venire con amici, a vivere un’avventura in diretta, un’avventura della parola, della poesia, dell’esperienza che Dante ha desiderato per tutti, facendola per primo. L’evento, grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Basilica di Monreale, si celebrerà in una cornice unica nel suo genere.

Come partecipare

Chi volesse partecipare all’evento come parte del coro dovrà inviare una mail al ccilsentiero@gmail.com. Per il resto non ci sono limiti di età o di lingua e non è richiesta alcuna preparazione specifica.

Ingresso gratuito su prenotazione, obbligatorio il Green pass

Per il pubblico l’ingresso in Duomo è gratuito prenotandosi sul sito: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-mi-ritrovai-dalla-selva-oscura-al-paradiso-196967885247

All’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass.