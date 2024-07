Dario Cangialosi, classe 1974, palermitano, attuale presidente regionale della Fism Sicilia, è il nuovo vicepresidente nazionale della Fism, punto di riferimento nel Paese per circa novemila realtà educative italiane frequentate da circa mezzo milione di bambini e dove lavorano oltre quarantamila addetti.

Cangialosi è stato eletto dai nuovi membri dell’Ufficio di presidenza, venerdì 19 luglio a Roma, nella sede di Fism Nazionale a Palazzo della Pigna.

Iemmi nuovo presidente

La Fism, Federazione Italiana Scuole Materne, di ispirazione cattolica, ha un nuovo presidente: Luca Iemmi, reggiano di 64 anni, attuale presidente della Fism regionale dell’Emilia-Romagna e responsabile gestionale della Fism Nazionale. Ad eleggerlo è stata la XIII Assemblea congressuale, riunita per nominare, oltre al presidente, la componente elettiva del Consiglio nazionale, il collegio dei revisori legali e la commissione di garanzia. Subentra a Giampiero Redaelli, che ha guidato la Fism dal 2021 ad oggi.

Le parole di Iemmi

“Sono onorato della fiducia che i delegati mi hanno voluto dare”, ha detto Iemmi subito dopo l’elezione, che ha dichiarato di voler essere il “presidente per tutti”, sottolineando la totale disponibilità a collaborare per il bene della Fism in “spirito di servizio”. Il tema del Congresso era “prendiamo il largo” e, ha aggiunto Iemmi, “prendiamo tutti insieme il largo mettendo al centro i bambini”.

Iemmi, sposato e padre di due figli, laureato in economia aziendale, ha conosciuto la Fism nel 1982, prestandovi servizio come obiettore di coscienza presso il Comune di Guastalla. Alla fine del servizio civile ha continuato come tesoriere e poi gestore dell’asilo Scuola Materna del Bambino Gesù. Attualmente è titolare di uno studio di commercialista e consulente del lavoro. Appassionato di musica e teatro, suona pianoforte e organo e ha fatto l’organista per tanti anni nella sua parrocchia.

La Fism raggruppa circa 9 mila realtà educative e di istruzione in tutta Italia, con più di mezzo milione tra bambini e bambine e oltre 40 mila persone che vi lavorano, molte appartenenti a congregazioni religiose e parrocchie, ma anche realtà del Terzo settore