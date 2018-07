“Mustafa Nagi è qui”. E’ il messaggio che è comparso sulla pagina pubblica e sul profilo facebook privato di Davide Faraone in serata.

Una viuolazione che è stata segnalata alle forse dell’ordine. “Naturalmente non è Saddam Hussein – avvertono dall’Ufficio stampa di Faraone – ma si tratta di una violazione dell’account Facebook di Davide Faraone”.

“Compromessi il profilo e la pagina – cponfermano – un attacco informatico che è stato già comunicato a chi di dovere. “Mustafa Nagi è qui”, (così si legge nel profilo) che dallo staff di Faraone si premurano a dire ” naturalmente non siamo noi”.