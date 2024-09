Carolina Varchi, deputata e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera di Fratelli d’Italia, esprime soddisfazione per l’approvazione in prima lettura del Ddl Sicurezza. In particolare, Varchi sottolinea l’importanza del suo emendamento, incluso nel decreto, che prevede l’assunzione di cento agenti della polizia locale al Comune di Palermo. L’aumento di organico permetterà di rafforzare la presenza della Polizia locale sul territorio.

L’emendamento al Ddl Sicurezza

“Il testo del Ddl Sicurezza, approvato ieri in prima lettura alla Camera, contiene il mio emendamento per l’assunzione di cento agenti della polizia locale al Comune di Palermo. Sostenendo la mia richiesta, il governo Meloni ha dato, ancora una volta, un segnale chiaro dell’attenzione nei confronti del capoluogo siciliano e della volontà di garantire la tutela e l’incolumità dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato e capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera di Fratelli d’Italia.

Le nuovi assunzioni

“Con questo intervento – aggiunge – che ho fortemente voluto, si offre alla città un aiuto concreto, consentendo di rafforzare un organico in sofferenza e garantire maggiore sicurezza per le strade. La Polizia locale svolge molte attività anche a supporto dell’amministrazione, finalizzate, ad esempio, al potenziamento delle entrate, all’accertamento di comportamenti illeciti per le vie della città, al monitoraggio dell’utilizzo dei numerosi beni confiscati presenti sul territorio. Le nuove assunzioni quindi produrranno diversi benefici per la comunità. Questa norma, d’altra parte – prosegue Varchi – è perfettamente coerente col resto dell’impianto normativo approvato ieri. Col Ddl Sicurezza, infatti, si interviene in varie direzioni per limitare le occupazioni abusive delle case e le manifestazioni violente, per punire in maniera più severa le aggressioni al personale sanitario, i borseggi, le truffe agli anziani, garantendo allo stesso tempo nuove tutele per gli esponenti delle forze dell’ordine. Rendere più sicura la nostra città è un altro impegno mantenuto – conclude Varchi – da Fratelli d’Italia a Palermo”.

