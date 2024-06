“Gli elettori di Sicilia e Sardegna hanno premiato Fratelli d’Italia: il nostro è il primo partito nella circoscrizione isole ed è anche quello che cresce più di tutti in Sicilia, con 13 punti percentuali in più rispetto alle scorse elezioni europee. Buon lavoro al confermato Giuseppe Milazzo e a Ruggero Razza: portiamo in Europa due personalità di grande valore”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.

La parole della Varchi

“L’esito del voto in Sicilia e in generale nella circoscrizione insulare – aggiunge – rafforza la coalizione di centrodestra, il governo regionale e anche il nostro partito che ha condotto una campagna elettorale chiarissima nei contenuti e nelle scelte. Voglio ringraziare tutti i dirigenti del partito, i militanti, tutti coloro che si sono impegnati nel corso di una competizione elettorale durante la quale abbiamo incontrato tanti siciliani che ci hanno confermato, col loro sostegno e il loro affetto – conclude Varchi – che a Roma come in Sicilia siamo sulla strada giusta”.

Forza Italia primo partito in Sicilia

“Abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo girato la Sicilia, abbiamo cercato di far comprendere l’area che rappresentiamo, quella dei moderati, quella dei centristi, dei cattolici popolari, ci siamo riusciti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, l’assessore regionale Edy Tamajo, di Forza Italia, il più votato in Sicilia alle Europee con 119.000 voti ed eletto a Bruxelles.

Tamajo: “Con noi Forza Italia cresciuta costantemente”

“Devo dire che da quando siamo dentro Forza Italia il partito è cresciuto – dice Tamajo -. Abbiamo intercettato un mondo nuovo che prima non c’era, che prima non aveva un partito, abbiamo fatto un grande risultato perché abbiamo fatto comprendere in maniera perfetta il nostro obiettivo e il nostro percorso, e siamo stati condivisi”

Sicilia o Bruxelles? “Valuterò insieme al partito”

“Noi primo paritto in Sicilia? Non lo faremo pesare, ma abbiamo fatto un grandissimo risultato e non è la prima volta. Siamo stati secondi a livello regionale, ora siamo i primi alle Europee, Forza Italia chiaramente è l’unico partito che intercetta i voti ai moderati. Io a Palermo o a Bruxelles? Valuterò insieme al mio partito, insieme a Schifani e Tajani, per ora godiamoci questi risultati”.

Gasparri: “Un risultato sfolgorante”

“Tra i risultati sfolgoranti di Forza Italia, che supera il 10% con il cartello Forza Italia Ppe-Svp, c’è il risultato della Sicilia, dove Forza Italia è il primo partito in assoluto con una percentuale strepitosa del 23%. Complimenti a tutta la classe dirigente siciliana che ha ottenuto due seggi per Forza Italia. Sono lieto di avere passato insieme a Marco Falcone, che ha raggiunto vetta 100.000 voti, l’ultimo giorno di campagna elettorale dopo aver passato insieme a lui decenni di impegno politico comune. Sono contento del suo grande successo che sento anche come un mio successo e lo abbraccio insieme a tutti gli eletti e a tutti i dirigenti della Sicilia che hanno scritto una pagina storica per il nostro movimento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Like this: Like Loading...