“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un ‘condannato a morte’ non può mentire”. Così comincia la lettera di otto pagine scritte a mano che Gianni De Gennaro ha lasciato prima di morire. L’ex capo della Polizia si è tolto la vita sabato scorso, e il Corriere della Sera ha pubblicato oggi in esclusiva la lettera, destinata “a chi di competenza” con l’auspicio che venga resa pubblica. Il manoscritto è datato 20 novembre.

“Ho servito il Paese con onestà”

De Gennaro rivendica di non essere mai venuto meno al giuramento di fedeltà alla Patria, “scritto con la maiuscola”, e di aver sempre eseguito gli ordini ricevuti, anche contro la sua volontà. Ammette però di aver probabilmente commesso degli errori, “sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri”, per i quali può solo chiedere scusa. Non dice a quali vicende si riferisca.

Chiede perdono anche alle persone che ha coinvolto, senza volerlo, nell’inchiesta della procura di Caltanissetta. Tra loro ci sono collaboratori che per anni hanno lavorato con lui, come la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il finanziere Massimo Carnicelli, che si è occupato della sua sicurezza.

L’hard disk consegnato

Una parte della lettera riguarda l’hard disk cercato dai carabinieri del Ros durante le perquisizioni. Per De Gennaro è “l’oggetto dei desideri” che tutti cercano, ma non contiene “misteri, né segreti”: solo i riscontri di circa quarant’anni di vita professionale. Spiega di non averlo voluto consegnare per evitare che finisse a chi non riteneva in grado di valutarne il contenuto, e di aver chiesto aiuto al figlio per trasferire l’archivio su un nuovo dispositivo. La lettera era in una busta insieme all’hard disk cercato dalla Procura di Caltanissetta.

I testimoni chiamati in causa

Per respingere l’immagine di uomo di potere, De Gennaro cita cinque nomi. Ricorda di essere stato “licenziato” da Romano Prodi, che glielo fece sapere in diretta televisiva. Dice che Giuliano Amato può confermare come all’epoca chiedesse soltanto di fare il prefetto in una qualsiasi città. Per Enrico Letta cita la sua resistenza a guidare Finmeccanica, per Giuseppe Conte il tentativo, vano, di sottrarsi alla presidenza della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà raccontare come gli fu affidata la presidenza di Eurolink. “Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me”, scrive.

Chiude con un rammarico: di essersi occupato di tutti quelli che chiedevano il suo aiuto, ma mai della sua famiglia. In fondo alle otto pagine la firma: “In fede, Gianni De Gennaro”.