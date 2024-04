Il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, ha inviato oggi una lettera urgente al presidente Schifani e per conoscenza al presidente Mattarella, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione critica che il settore agricolo siciliano sta affrontando a causa della siccità prolungata. De Luca ha sottolineato l’urgente necessità di agire per mitigare gli effetti devastanti di questa emergenza e ha richiesto al presidente Schifani di procedere senza indugi alla nomina del nuovo assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

De Luca: “Serve figura di spicco”

“È fondamentale, ha affermato leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca rivolgendosi al presidente Schifani, designare una figura di spicco con le competenze necessarie per affrontare le sfide del settore primario regionale e promuovere strategie di adattamento e sostegno alle comunità agricole colpite. In caso di mancata nomina tempestiva, ha affermato De Luca, Sud Chiama Nord si riserverà la possibilità di adottare misure di protesta per evidenziare l’urgenza e l’importanza di questa situazione per il territorio siciliano e i suoi cittadini”.

Le dimissioni di Sammartino

Le funzioni ad interim dell’assessorato sono state assunte dal presidente della Regione Renato Schifani dopo le dimissioni rassegnate da Luca Sammartino, raggiunto da una misura cautelare interdittiva rispetto ai suoi incarichi nell’ambito dell’inchiesta “Pandora” che ipotizza per lui il reato di corruzione aggravata. Avrebbe pagato un carabiniere in servizio “per eseguire attività di bonifica tecnica alla ricerca di microspie nei suoi uffici”. Questa è l’accusa che la Procura di Catania rivolge a Sammartino.

Luca Sammartino è l’uomo forte, il politico di riferimento della Lega di Salvini in Sicilia. Per il governo Schifani ha ricoperto ruoli importanti. Non solo vicepresidente e assessore all’agricoltura ma anche la delega ai rapporti con l’Assemblea regionale siciliana. È tra i politici più votati nell’isola e nelle ultime due elezioni regionali è stato il campione di voti e sempre tra i più votati in Sicilia nelle ultime consultazioni.