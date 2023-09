Tennis giovanile, sabato 16 settembre le finali al Kalaja Club

È tempo di finali al Memorial Padre Pino Puglisi. Il torneo internazionale di tennis giovanile riservato agli Under 16 che si sta disputando sui campi in terra rossa del Kalaja Club di via Messina Marine è giunto ormai alle partite decisive.

Se ieri è stato assegnato il titolo di doppio femminile, andato alla coppia formata da Crystal Aratari e Cristiana Cosmeanu, oggi è stato assegnato il trofeo di doppio maschile e si sono delineate le finali dei tabelloni di singolare maschile e femminile che si giocheranno sabato 16 settembre. Il torneo rientra tra gli eventi delle ricorrenze del trentennale dell’uccisione del parroco della borgata palermitana per mano mafiosa avvenuta il 15 settembre del 1993.

Tra i ragazzi la finale sarà De Martino-Manzo

La finale maschile sarà tra Lorenzo Di Martino e Gianni Manzo. Ed è la finale probabilmente più atipica che potesse essere pronosticata. De Martino, infatti, arriva dalle qualificazioni ed ha saputo fare molta strada qui a Palermo. Manzo, invece, è la testa di serie numero 2 che fin qui si è ben comportato facendo rispettare il seeding.

De Martino oggi ha battuto Pietro Signorini per 6-2; 7-6 (7-5). Quest’ultimo è stato in partita soltanto nella seconda frazione ma non è riuscito a portare il match al terzo set.

Giovanni Manzo, invece, è arrivato all’epilogo senza colpo ferire in semifinale. Antonino Trinceri, infatti, ha rinunciato a disputare il match.

La finale si disputa sabato alle 14.15 al campo 6.

Finale femminile tra Censonyte e Cosmeanu

Pronostici, invece, pienamente rispettati nel tabellone femminile. La numero 1 del tabellone, la lituana Vicktorija Censonyte sfiderà la romena Cristiana Cosmeanu (numero 3 al Memorial Padre Pino Puglisi e già vincitrice del doppio femminile) nella finalissima che si disputerà sempre al campo numero 6 del Kalaja Club aprendo il palinsesto della giornata di domani – sabato 16 settembre – alle 11.

Oggi la lituana Censonyte ha ulteriormente dato prova della sua forza superando Arianna Celle in due set piuttosto rapidi e lasciando appena 3 game all’avversaria. Il 6-3; 6-0 con il quale la testa di serie numero 1 ha superato anche questo ostacolo lascia spazio a pochi commenti.

Decisamente più combattuta, invece, l’altra semifinale, quella tra Cosmeanu e la palermitana Diletta D’Amico. La romena vince in rimonta in tre set: 4-6; 6-4; 6-3.

Bruzzi e Formenti vincono il doppio maschile

Oggi, come già accennato, si è disputata la finale del doppio maschile. Giacomo Bruzzi ed Edoardo Formenti hanno superato Carmelo Gasparo Morticella e Marco Mancuso con i parziali di 6-4; 6-3.

