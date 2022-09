Videogiochi, tornano le scanzonate avventure di Guybrush Threepwood

Giornata campale per il mondo dei videogiochi. Debutta sulla piattaforma digitale Steam per Pc e Mac, nonché su Switch, Return to Monkey Island. Si tratta del nuovo capitolo della serie di avventure punta e clicca che vede protagonista Guybrush Threepwood, uno dei personaggi più famosi della decima arte.

Il gioco è sviluppato da Terrible Toybox ed è distribuito da Devolver Digital, due software house di rilievo nel mondo indipendente.

L’autore Ron Gilbert torna al timone dopo 31 anni

Una delle peculiarità più importanti di Return to Monkey Island è senza dubbio la firma sulla realizzazione di Ron Gilbert, autore storico dei primi due capitoli della saga (The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: Le Chuck Revenge) usciti rispettivamente nel 1990 e nel 1991 sotto il marchio LucasArts. I due giochi ebbero successo planetario e diedero ulteriore lustro al genere delle avventure grafiche punta e clicca. Non più pixel art (come nei primi due episodi, ndr) ma uno stile grafico peculiare.

A distanza di 31 anni Return to Monkey Island, sviluppato in collaborazione con Lucasfilm Games, segna il ritorno del creatore della serie Ron Gilbert, che prosegue la storia dei primi due capitoli.

Prima, Gilbert tornò a scrivere un’avventura grafica punta e clicca molto dopo, con Thimbleweed Park che uscì nel 2017 grazie ad una raccolta fondi su Kickstarter iniziata e conclusa nel 2014 che raccolse oltre 626mila dollari a fronte di una richiesta di 375.000 dollari grazie al supporto di oltre 15.000 appassionati da tutto il mondo.

I fan aspettavano questo giorno da tempo. E probabilmente il successo di Thimbleweed Park ha avuto un ruolo importante in questo ritorno. L’annuncio arrivato lo scorso aprile, l’attesa e l’uscita odierna di un nuovo capitolo della saga firmato da Ron Gilbert.

L’autore dell’iconica serie (già famoso per aver sviluppato tra la seconda metà degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 anche Maniac Mansion, Zac McKracken ed Indiana Jones the Last Crusade), è affiancato dal co-sceneggiatore Dave Grossman, dal direttore artistico Rex Crowle (Knights & Bikes, Tearaway) e dai compositori Peter McConnell, Michael Land e Clint Bajakian (Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge). Anche la colonna sonora, dunque, avrà il tocco degli autori originari.

Return to Monkey Island, Riecco il temibile pirata Guybrush Threepwood

Sono passati molti anni dall’ultima volta in cui Guybrush Threepwood ha dovuto affrontare la sua nemesi, il pirata zombie LeChuck, in una battaglia di arguzia e intelletto. Elaine Marley, il suo grande amore, non occupa più il ruolo di governatrice, e Guybrush stesso si barcamena alla deriva, insoddisfatto per non aver mai trovato il segreto di Monkey Island. Un nuovo gruppo di giovani e spigliati capi dei pirati, guidati da capitan Madison, ha scalzato via la vecchia guardia, Mêlée Island ha preso una brutta piega e il famoso imprenditore Stan è in prigione per “attività criminali di marketing”.

Insomma, gli appassionati, vecchi e nuovi, ritroveranno i classici personaggi che hanno fatto grande la serie ma anche le ambientazioni che hanno incantato 30 anni fa.

Il ritorno al punta & clicca piratesco

Traghettando il classico gameplay punta & clicca ai giorni nostri, gli intrepidi pirati dovranno risolvere enigmi ed esplorare isole grazie all’intelligente evoluzione dei tradizionali comandi delle avventure grafiche. Grazie alle interazioni contestuali, i dialoghi ad albero interattivi e un sistema di inventario intuitivo, la via della pirateria non è mai stata così facile.

Requisiti minimi della versione Pc e Mac di Return to Monkey Island

Questi i requisiti minimi della versione Pc per far girare Return to Monkey Island

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Amd FX-4300 (4 * 3800) o equivalente / Intel Core i3-3240 (2 * 3400) o equivalente

Memoria: 8 GB di Ram

Scheda video: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) o equivalente / GeForce GT 640 (2048 VRAM) o equivalente.

Memoria: 4 GB di spazio disponibile.

E quelli per la versione Mac